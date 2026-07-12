Logo

KOLAPS na GP Sitnica–Zupci: Kilometarske kolone iz pravca Crne Gore prema BiH

Autor:

Bojan Nosović
12.07.2026 11:47

Komentari:

0
КОЛАПС НА ГП Ситница–Зупци: Километарске колоне из правца Црне Горе према БиХ
Foto: ATV

Na graničnom prelazu Sitnica–Zupci, između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, danas su zabilježene ogromne gužve i višekilometarske kolone vozila, posebno iz pravca Crne Gore prema Bosni i Hercegovini.

Prema ATV-ovim fotografijama s lica mjesta, kolona se proteže kilometrima, a saobraćaj se odvija veoma usporeno. Vozači na prelazak granice čekaju znatno duže nego uobičajeno.

Колапс на ГП Ситница-Зупци
Kolaps na GP Sitnica-Zupci

Jedan od razloga pojačanog saobraćaja su praznici u Crnoj Gori, zbog kojih je veliki broj građana krenuo prema Trebinju i Hercegovini na jednodnevni izlet i kupovinu. Istovremeno, dodatne gužve stvaraju i brojni turisti koji se nakon odmora vraćaju sa crnogorskog primorja.

Vozačima se savjetuje strpljenje i oprez, kao i da prije polaska provjere stanje na graničnim prelazima i planiraju putovanje u skladu s očekivanim zadržavanjima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sitnica-Zupci

Granični prelaz

Stanje na graničnim prelazima

Crna Gora

Bosna i Hercegovina

kolaps

gužve na granici

Komentari (0)

Pročitajte više

Гранични прелаз Рача

Društvo

Vozači oprez! Gužve na granicama

1 h

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Društvo

Gužve na granicama mijenjaju pravila, EU razmatra moguću obustavu EES sistema

5 d

0
Гранични прелаз Нови Град

Društvo

Višečasovna čekanja na granici sa Hrvatskom i Crnom Gorom

1 sedm

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Incident u Sarajevu: Muškarac ispao iz auta tokom vožnje u koloni

2 sedm

0

Više iz rubrike

Гранични прелаз Рача

Društvo

Vozači oprez! Gužve na granicama

1 h

0
Промјенљиво вријеме данас уз повремене пљускове

Društvo

Promjenljivo vrijeme danas uz povremene pljuskove

3 h

0
Одрон у Карановцу

Društvo

AMS RS: Kolovozi mjestimično mokri, učestali odroni

4 h

0
beba porodilište

Društvo

U Srpskoj rođeno osam beba

4 h

0

  • Najnovije

12

51

Ispisana istorija Svjetskog prvenstva, Argentina uradila nešto što niko nije

12

40

Njujork: Pogledajte pokretnu multimedijalnu izložbu sa dokumentovanim činjenicama o stradanju Srba

12

32

"Bijela kuća više neće biti bezbjedna za Trampa"

12

23

Norvežani tražili objašnjenje, FIFA brzo reagovala: Senzori otkrili istinu

12

21

Rekordne temperature Jadranskog mora u junu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima