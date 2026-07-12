KOLAPS na GP Sitnica–Zupci: Kilometarske kolone iz pravca Crne Gore prema BiH

Na graničnom prelazu Sitnica–Zupci, između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, danas su zabilježene ogromne gužve i višekilometarske kolone vozila, posebno iz pravca Crne Gore prema Bosni i Hercegovini.

Prema ATV-ovim fotografijama s lica mjesta, kolona se proteže kilometrima, a saobraćaj se odvija veoma usporeno. Vozači na prelazak granice čekaju znatno duže nego uobičajeno.

Kolaps na GP Sitnica-Zupci

Jedan od razloga pojačanog saobraćaja su praznici u Crnoj Gori, zbog kojih je veliki broj građana krenuo prema Trebinju i Hercegovini na jednodnevni izlet i kupovinu. Istovremeno, dodatne gužve stvaraju i brojni turisti koji se nakon odmora vraćaju sa crnogorskog primorja.

Vozačima se savjetuje strpljenje i oprez, kao i da prije polaska provjere stanje na graničnim prelazima i planiraju putovanje u skladu s očekivanim zadržavanjima.