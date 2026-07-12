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Horor u Crnoj Gori: Britanki propeler glisera zahvatio noge! Užas kod Plave špilje!

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ATV redakcija
12.07.2026 12:00

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Хорор у Црној Гори: Британки пропелер глисера захватио ноге! Ужас код Плаве шпиље!
Foto: Pixabay

Britanku je, dok je plivala u jednoj od manjih morskih pećina koje se nalaze u blizini Plave špilje, zahvatio i teško povrijedio po obje noge propeler glisera registarske oznake 192 KT, koji je prethodno ovu Britanku i još nekolicinu turista doveo u posjetu ovoj pećini.

Skiper glisera Ž. M. navodno se, vidjevši da ga struja i talas nose prema zidu pećine, uspaničio i uključio motor u trenutku kada je Britanka plivala u vodi blizu zadnjeg dijela glisera, pri čemu je propeler zahvatio turistkinjine noge.

Povrijeđenu Britanku odmah su izvukli iz mora na gliser, koji se uputio prema marini Portonovi u Kumboru, gdje je turistkinja predata ekipi Hitne medicinske pomoći iz Herceg Novog i odvedena na dalje liječenje.

Hercegnovska policija vodi istragu ovog incidenta, odnosno prikuplja sve podatke koji će nadležnom tužiocu biti osnova da odluči hoće li skipera Ž. M. goniti prekršajno ili krivično.

Policija je privremeno zaplijenila gliser 192 KT, koji, prema nezvaničnim informacijama, pripada izvjesnom preduzetniku Simoviću iz Kotora, koji se bavi pružanjem taksi-boat i izletničkih tura gliserima u Boki.

Inspekcije Ministarstva pomorstva navodno su Simoviću ovog ljeta, zbog raznih prekršaja Zakona o sigurnosti plovidbe evidentiranih prilikom kontrola njegovog plovila na moru, već izrekle više novčanih kazni u iznosu od blizu 40.000 evra.

Ministarstvo pomorstva je nedavno donijelo novi Pravilnik o načinu na koji treba da funkcioniše sistem plovidbe u Boki, kojim je, između ostalog, zabranjen ulaz u Plavu špilju plovilima na motorni pogon, upravo zbog rizika da se dogodi nesreća kakva se juče desila u luštičkom priobalju – da propeler povrijedi nekog od kupača koji plivaju u špilji.

To, međutim, nije spriječilo nesavjesne preduzetnike koji turistima pružaju usluge gliserskih izletničkih tura da i dalje povremeno ulaze gliserima u Plavu špilju ili da turiste na tim plovilima uvode u neku od manjih i vizuelno manje atraktivnih sličnih morskih pećina u blizini Plave špilje.

Policija i Ministarstvo pomorstva se do sada još nisu zvanično oglasili povodom jučerašnjeg ozbiljnog incidenta i teškog povređivanja britanske turistkinje od strane skipera jednog od kotorskih preduzetnika – gliserista, kako ih nazivaju u Boki, prenosi Kurir

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Crna Gora

povrijeđena žena

turisti

gliser

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