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Mekgregor nakon poraza: Nalazim se u mračnom stanju, to mogu jedino da opišem kao pakao

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ATV redakcija
12.07.2026 13:06

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Конор Мекгрегор изгуби меч
Foto: Tanjug/AP Photo/John Locher

Povratak Konora Mekgregora u oktagon očekivano je izazvao veliku pažnju poslije nekoliko godina, ali njegovi navijači nisu mogli naslutiti tako brz rasplet borbe.

Najveća zvijezda u historiji MMA sporta doživjela je težak poraz na UFC 329 eventu u Las Vegasu, nakon što je zbog nove teške povrede meč protiv Maksa Holoveja prekinut poslije samo 65 sekundi borbe u velter kategoriji.

Spektakl se pretvorio u košmar za Irca već u prvim trenucima. Mekgregor je otvorio meč atraktivnim udarcem nogom, ali je prilikom nezgodnog doskoka teško povrijedio koljeno desne noge.

Nakon što je još dva puta izgubio balans i pao, Irac se uhvatio za nogu i počeo šepati, pa je sudija bio prisiljen prekinuti borbu. Holovej je tako poslije 13 godina dočekao revanš i pobjedu.

Po okončanju borbe, Mekgregor se javio fanovima putem Instagrama: - Glava mi je pukla. Potpuno je uništena. Nisam imao nikakvu povredu prije ulaska u borbu. Tokom cijelog kampa sam radio udarce nogama, oslanjao se na noge i skakao, kao i prije borbe. Ovo se pojavilo potpuno iznenada. Nalazim se u veoma mračnom stanju. Mogu to da opišem jedino kao pakao, prenosi Avaz

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Tagovi :

Konor Mekgregor i Maks Holovej

UFC

poraz

MMA

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