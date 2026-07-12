MUP Srpske: Ugostiteljski objekat kontrolisan u Palama nije registrovan za tu djelatnost

Ugostiteljski objekat u Palama koji je kontrolisan preksinoć u Palama nema dozvolu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, što je policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova potvrdio i sam vlasnik objekta M.L. koji je policijskim službenicima naveo da je objekat iznajmio i da nema dozvolu za rad.

Imajući u vidu pitanja koje je javno uputio načelnik opštine Pale Dejan Kojić prema Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, pitamo istog da li je moguće da nije znao da navedeni objekat u kojem se okuplja i po pet stotina ljudi nema dozvolu za rad?! Da nema sve potrebne saglasnosti kao i svi drugi ugostitelji, od protivpožarne saglasnosti do brojnih drugih kojima se gostima garantuje da se radi o bezbjednom mjestu. Da li zna da li organizator ima dozvolu za organizovanje ovih koncerata, jer Ministarstvo raspolaže informacijom da navedeni organizator nije registrovan kao agencija za obavljanje tih poslova i sam događaj prijavljen je Policijskoj stanici na dan održavanja koncerta, a obaveza je najmanje 72 časa prije?

Da li je znao da poslove obezbjeđenja u navedenom objektu obavljaju lica koja prolaze kroz službene evidencije MUP-a i da ni na koji način ne bi mogli da obavljaju te poslove, kao i da postoji operativna informacija da se upravo neki od njih bave nezakonitom prodajom narkotika na području njegove opštine?! Da li načelnik zna da se ovi poslovi obezbjeđenja mogu obavljati samo u skladu sa Zakon o obezbjeđenju lica i imovine i privatnim detektivskim djelatnostima Republike Srpske?!

Nesreće poput one u noćnom klubu u Kočanima u Makedoniji u kojoj je stradalo mnogo mladih ljudi, upozorenje su svima da trebamo učiniti sve da se takve stvari ne ponove.

Ministarstvo će o svom utvrđenom činjeničnom stanju obavijestiti nadležne službe od Poreske uprave, Inspektorata Republike Srpske i drugih, kako bi i oni mogli preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Ministarstvo odbacuje manipulacije u vezi sa prekomjernom upotrebe sile, jer čak i na snimcima koji su mediji objavili, jedino što se čuje je galama i jasna naređenja policijskih službenika prema onima koji su se prilikom kontrole ponašali na način da su ignorisali policijska uputstva ili pokušali pobjeći.

Nikakva „djeca“ nisu privođena, jer najmlađi među sankcionisanim licima ima 21 godinu starosti i svaki je sankcionisan isključivo zbog odbijanja da postupi po policijskom naređenju.

Poručujemo da će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama javnih okupljanja i dosljednom primjenom zakona, s ciljem zaštite bezbjednosti svih građana i očuvanja javnog reda i mira.

Istovremeno, Ministarstvo poziva vlasnike ugostiteljskih objekata i organizatore koncerata i drugih javnih događaja da poštuju sve zakonske obaveze koje se odnose na bezbjednost. Odgovornim postupanjem organizatora stvaraju se uslovi da sva javna okupljanja proteknu bezbjedno, bez incidenata i u interesu svih građana, saopšteno je iz MUP-a Srpske.