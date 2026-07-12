Djevojka usvojila psa, on je unakazio!

Šarlot Pots (32) kupila je jednogodišnjeg psa, mješanca američkog buldoga i kane korsa, od odgajivača kojeg je pronašla preko Fejsbuka. U početku se pas, po imenu Blu, dobro uklopio u porodicu i, kako kaže vlasnica, nije pokazivao nikakve znake agresije prema novim vlasnicima.

Međutim, 4. jula, tokom uobičajene subotnje šetnje, pas je iznenada nasrnuo na Šarlot dok su se igrali loptom. Zario je zube u njenu nogu i pocijepao joj trenerku.

"Pokušavala sam da ga skinem sa sebe i dozivala pomoć", ispričala je Šarlot, koja živi u engleskom gradu Heksamu.

"Dozivala sam brata da izađe kroz kapiju, ali prije nego što je uspio da izađe, pas mi je pocijepao trenerku, probio desnu nogu, a zatim me nekoliko puta ugrizao i za lijevu. Vrištala sam. Izgubila sam mnogo krvi", kaže Šarlot.

Operacija trajala dva časa

Na kraju je uspjela da se oslobodi iz psećih čeljusti, nakon čega je hitno prevezena u bolnicu u Njukaslu, gdje je podvrgnuta dvočasovnoj operaciji zbog teških povreda.

"Operisana sam u subotu i sada moram dva puta sedmično da dolazim na kontrole. Probio mi je mišić nadlaktice i teško povrijedio butinu".

Dodala je da bi vjerovatno i dalje bila u bolnici da nije bilo njene partnerke Rejčel, kao i da joj je iskustvo u kik-boksu pomoglo da se odbrani.

"Da nisam trenirala kik-boks, mislim da ne bih bila dovoljno jaka da ga odgurnem".

Policija uspavala psa

Policija je na mjestu događaja uspavala psa jer službenici nisu uspjeli da ga smire. Cijela drama trajala je oko osam minuta, a Šarlot smatra da bi napad mogao da bude smrtonosan da je potrajao još malo.

"Djelovalo mi je kao vječnost. Mislila sam da neću izaći živa. Postoji šest nivoa težine ujeda pasa. Šesti je smrtonosan, a moj slučaj je bio peti stepen".

Iako kaže da i dalje voli pse, želi da upozori ljude na važnost procjene njihovog ponašanja prije nego što budu udomljeni.

"Volim pse, ali želim da podignem svijest o tome koliko je važno da svaki pas bude temeljno procijenjen prije nego što dobije novi dom".

Policija ranije provjeravala psa

Nekoliko sedmica prije napada policija je posjetila Šarlot nakon anonimne dojave da posjeduje psa rase XL buli, koja je zabranjena u Velikoj Britaniji. Policajci su, na osnovu fotografije njegove glave, procijenili da je Blu američki buldog i zbog toga ga nisu oduzeli.

Ovaj slučaj uslijedio je nakon što je bivša učesnica rijaliti programa „Big Brader“, Ajslin Hogan-Valas, zatražila strože propise za vlasnike pasa pošto ju je na jednoj proslavi povrijedio pas rase XL buli.

Uprkos zabrani ove rase, broj napada pasa u Velikoj Britaniji i dalje raste. Svake godine više od 9.000 ljudi bude primljeno u bolnice zbog ozbiljnih ujeda pasa, prenosi Kurir