Zalazje: Obilježene 34 godine od stradanja Srba - zločin bez kazne

U Zalazju kod Srebrenice obilježene su 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika, koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazje i bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga.

Osim većeg broja građana, parastosu su prisustvovali potpredsjednik NSRS Petko Rankić, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Marko Milisav i ministar saobraćaja Zoran Stevanović.

Parastosu su prethodile posjete porodicama stradalih Srba, vojničkom groblju u Bratuncu i stratištima u Biljači i Sasama, gdje je položeno cvijeće i odata počast poginulim.

Osim 69 poginulih i velikog broja ranjenih, tog tragičnog Petrovdana u srebreničkim i bratunačkim selima nestala su 22 Srbina, od kojih je 10 slučajno pronađeno i ekshumirano 10. juna 2011. godine iz masovne grobnice na Zalazju, prilikom traženja nastradalih Bošnjaka.

Posmrtni ostaci stradalih su poslije više od godinu identifikovani i sahranjeni na Petrovdan 2012. godine, dok su dvojica vojnika pronađeni obezglavljeni na smetljištu, ekshumirani, identifikovani i sahranjeni ranije.

Deset nestalih još nije pronađeno i njima se gubi trag u logoru u bivšoj srebreničkoj policijskoj stanici. Od zarobljenih niko nije preživio i niko nije odgovarao za njihova ubistva.

Nastavljajući sistematsko plansko etničko čišćenje srpskih prostora započeto u aprilu, brojne muslimanske snage iz Srebrenice, pod komandom Nasera Orića su 12. jula 1992. godine upale u više srpskih sela u srebreničkoj i bratunačkoj opštini ubijajući, pljačkajući i paleći sve što su stigle. Za ove, kao i za mnoge druge masovne zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i srednjeg Podrinja, još niko nije odgovarao.

(RTRS)