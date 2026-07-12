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Napad nožem u zapadnom Londonu: Ima mrtvih

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 14:43

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Напад ножем у западном Лондону: Има мртвих
Foto: pexels

Mlada žena (24) ubijena je, dok je muškarac, takođe star dvadesetak godina, teško povređen u napadu nožem koji se jutros dogodio u zapadnom dijelu Londona.

Policija je ubrzo nakon zločina uhapsila osumnjičenog muškarca (44), koji je tokom napada zadobio povrede nakon što je, prema prvim informacijama, skočio kroz prozor.

Kako je saopštila londonska policija, dojavu o ubadanju nožem u jednom stambenom objektu u ulici Aksbridž roud u Hejzu dobili su oko 7.55 časova po lokalnom vremenu.

Na lice mjesta odmah su upućeni policajci i ekipe Hitne pomoći, koje su u stanu zatekle dvadesetčetvorogodišnju ženu sa teškim ubodnim ranama. Uprkos naporima ljekara, ona je preminula na mjestu zločina.

Ispred objekta pronađen je i muškarac, star oko 20 godina, koji je takođe imao ubodne povrede. On je hitno prevezen u bolnicu, a njegovo zdravstveno stanje za sada nije zvanično saopšteno.

Policija je nedugo nakon napada u blizini pronašla i uhapsila muškarca (44) koji odgovara opisu osumnjičenog. Osumnjičeni se tereti za ubistvo, kao i za nedozvoljeno nošenje hladnog oružja na javnom mjestu.

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Osumnjičeni je zbog povreda koje je zadobio, a za koje se vjeruje da su nastale nakon skoka kroz prozor, takođe prevezen u bolnicu.

- Riječ je o šokantnom napadu koji je, nažalost, rezultirao smrću jedne mlade žene i teškim povredama drugog muškarca. Naše misli su uz žrtve i njihove porodice, kojima je pružena stručna podrška - izjavio je glavni inspektor Alam Bangu.

On je dodao da je istraga u ranoj fazi, ali da za sada nema naznaka da postoji bilo kakva šira opasnost po građane.

Policija je pozvala sve koji imaju informacije o ovom slučaju ili su bili svedoci događaja da se jave istražiteljima, uz napomenu da će narednih dana u tom dijelu Londona biti pojačano prisustvo policijskih patrola kako bi se građanima pružio osjećaj sigurnosti.

(telegraf)

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