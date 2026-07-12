Spremite se za novi toplotni talas: Temperature i do 35 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će, poslije svježeg jutra, preovladavati pretežno sunčano i toplije vrijeme.

Na istoku će tokom dana biti promjenljivo oblačno, povremeno uz slabu kišu.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, na jugu umjerena do jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 15 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Han Pijesak i Čemerno 20, Gacko 22, Kneževo 23, Bileća, Mrakovica, Sokolac i Foča 24, Mrkonjić Grad i Rudo 25, Višegrad, Srebrenica, Neum i Sarajevo 26, Srbac, Šipovo, Livno, Tuzla i Zenica 27, Ribnik, Trebinje i Bugojno 28, Banjaluka, Bijeljina, Novi Grad, Jajce, Mostar i Sanski Most 29, Doboj, Bihać i Gradačac 30, Prijedor 31 stepen Celzijusov.