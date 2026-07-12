Ostoja Mijailović najavio velike promjene u Partizanu: "Uskoro kreće"

Autor:ATV redakcija
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KK Partizan će uskoro da krene sa predstavljanjem pojačanja. Najavio je to i prvi čovjek kluba Ostoja Mijailović. U prethodnom periodu je srpski klub uglavnom davao "zahvalnice" igračima koji su otišli, ali će to da se promijeni vrlo brzo.
"Do sada smo uglavnom govorili 'hvala', a vrlo uskoro krećemo sa 'Dobro došli u Partizan'. Još malo strpljenja. Biće prilike da predstavimo i nova lica", rekao je Mijailović za "B92".
Navijači nestrpljivo čekaju da vide kakav će to tim da ima Đoan Penjaroja za narednu sezonu i ko će da bude u ekipi. Za sada je bilo dosta spekulacija koje su se završile neslavno.
Najnoviji igrači koji su "već viđeni" u crno-bijelom dresu su Alesandro Pajola, Alen Smailagić, dok se spominje i dolazak Markusa Hauarda. Najnoviji na toj listi je Filip Borovićanin koji je navodno dogovoren za narednu sezonu...
Partizan je prethodnih nedelja bio dosta aktivan u uručivanju "zahvalnica". Skoro svakodnevno je klub objavljivao poruke zahvalnosti igračima koji su otišli i koji će karijeru da nastave u nekim drugim klubovima.
Oni su do sada otišli iz Humske:
Karlik Džouns je produžio ugovor sa Partizanom i biće nosilac igre Đoana Penjaroje u narednoj sezoni. Ali, ni njemu nije baš najjasnije šta se dešava u klubu i sa kim će da igra. Vidjelo se to i po njegovoj objavi na Instagramu.
"Ljudi, šta mi ovo radimo? Da li sam ja jedini koji misli da je ovo ludo?", napisao je Karlik i privukao dosta pažnje navijača koji imaju slično pitanje.
Sa druge strane Ostoja Mijailović traži strpljenje i tvrdi da će sve uskoro da bude poznato...
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