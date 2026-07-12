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Američka vojska: Ormuski moreuz je otvoren, osiguraćemo sigurnu plovidbu

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 16:10

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Америчка војска: Ормуски мореуз је отворен, осигураћемо сигурну пловидбу
Foto: Tanjug/AP/Amirhosein Khorgooi

Oružane snage Sjedinjenih Država spremne su da obezbijede slobodu plovidbe kroz Ormuski moreuz nakon što je Teheran saopštio da zatvara ovaj pomorski prolaz, saopštila je Centralna komanda američke vojske.

"Ormuski moreuz je otvoren za sve brodove koji zakonito plove međunarodnim plovnim putem. Američka vojska je spremna da obezbijedi slobodu plovidbe uprkos neopravdanoj iranskoj agresiji, uznemiravanju, prijetnjama i proizvoljnim odlukama", navela je Centralna komanda na "Iksu".

Dodaju da Iran ne kontroliše moreuz i da se pomorski saobraćaj odvija.

Iranske oružane snage saopštile su danas da zatvaraju Ormuski moreuz do okončanja američkih dejstava u regionu, dodajući da nijednom brodu neće biti dozvoljen prolaz, prenosi Srna.

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Hormuški moreuz

zatvoren Hormuški moreuz

Iran

Amerika

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