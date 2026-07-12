Ukrajinska premijerka podnijela ostavku!

Ukrajinski premijer Julija Sviridenko potvrdila je da je podnijela ostavku, nakon što je Vladimir Zelenski najavio rekonstrukciju ukrajinske Vlade.

"Ponosna sam što sam imala čast da predvodim Vladu. Predsjednik i ja smo razgovarali i o našim narednim koracima", napisala je Sviridenkova na društvenim mrežama.

Julija Sviridenko

Ona je preuzela funkciju premijera Ukrajine 17. jula 2025. godine, zamijenivši Denisa Šmigalja, koji trenutno obavlja dužnost prvog potpredsjednika Vlade i ministra energetike.

Nakon ostavke Sviridenkove, Šmigalj će automatski preuzeti mjesto vršioca dužnosti premijera do odobrenja novog sastava vlade u Vrhovnoj radi.

Zelenski najavio smjenu premijerke

Zelenski je objavio u nedjelju da je predložio smjenu premijerke Julije Sviridenko. Zelenski je vijest potvrdio na društvenoj mreži Iks, zahvalivši Sviridenko na dosadašnjem radu, piše Rojters.

„Zahvalan sam Juliji na njenom jasnom, predanom i efikasnom radu kao premijerke, kao i na godinama produktivne službe u ukrajinskom timu. Ponudio sam joj da preuzme vođenje novog i važnog područja odnosa sa jednim ključnim partnerom“, napisao je Zelenski.

„Očekujem da ćemo, zajedno sa poslanicima, sprovesti odgovarajuće promjene u Vladi Ukrajine“, dodao je.