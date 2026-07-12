Ukrajinska premijerka podnijela ostavku!

Autor:ATV redakcija
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Ukrajinski premijer Julija Sviridenko potvrdila je da je podnijela ostavku, nakon što je Vladimir Zelenski najavio rekonstrukciju ukrajinske Vlade.
"Ponosna sam što sam imala čast da predvodim Vladu. Predsjednik i ja smo razgovarali i o našim narednim koracima", napisala je Sviridenkova na društvenim mrežama.
Ona je preuzela funkciju premijera Ukrajine 17. jula 2025. godine, zamijenivši Denisa Šmigalja, koji trenutno obavlja dužnost prvog potpredsjednika Vlade i ministra energetike.
Nakon ostavke Sviridenkove, Šmigalj će automatski preuzeti mjesto vršioca dužnosti premijera do odobrenja novog sastava vlade u Vrhovnoj radi.
Zelenski je objavio u nedjelju da je predložio smjenu premijerke Julije Sviridenko. Zelenski je vijest potvrdio na društvenoj mreži Iks, zahvalivši Sviridenko na dosadašnjem radu, piše Rojters.
„Zahvalan sam Juliji na njenom jasnom, predanom i efikasnom radu kao premijerke, kao i na godinama produktivne službe u ukrajinskom timu. Ponudio sam joj da preuzme vođenje novog i važnog područja odnosa sa jednim ključnim partnerom“, napisao je Zelenski.
„Očekujem da ćemo, zajedno sa poslanicima, sprovesti odgovarajuće promjene u Vladi Ukrajine“, dodao je.
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