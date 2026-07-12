Koristili "geranj": Rusija objavila snimke udara na luku

Autor:ATV redakcija
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Udari na ukrajinski trajekt, teretni i ribarski brod izvedeni su s ciljem smanjenja mogućnosti za transport vojne tehnike Oružanih snaga Ukrajine u zoni Crnog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Ruski odbrambeni resor je objavio snimke na kojima se vide udari na trajekt, teretni i ribarski brod u luci Černomorsk, koji su prevozili teret namijenjen ukrajinskim oružanim snagama.
U saopštenju su dodali da su udari bespilotnim letjelicama "geranj-4 siker" izvedeni s ciljem smanjenja mogućnosti za transport naoružanja i vojne tehnike u operativnoj zoni Crnog mora.
Kako su istakli, ribarski brod pogođen u udaru Oružanih snaga Rusije u Odeskoj oblasti bio je preuređen za lansiranje besposadnih čamaca, prenosi RT Balkan.
Footage shows Russian Geran-4 loitering munitions equipped with electro-optical (EO) seekers striking vessels in the port of Chornomorsk, Odesa Oblast. pic.twitter.com/0G0tooiASB— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) July 12, 2026
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