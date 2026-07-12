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Koristili "geranj": Rusija objavila snimke udara na luku

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ATV redakcija
12.07.2026 15:28

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Користили "герањ": Русија објавила снимке удара на луку
Foto: X

Udari na ukrajinski trajekt, teretni i ribarski brod izvedeni su s ciljem smanjenja mogućnosti za transport vojne tehnike Oružanih snaga Ukrajine u zoni Crnog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Ruski odbrambeni resor je objavio snimke na kojima se vide udari na trajekt, teretni i ribarski brod u luci Černomorsk, koji su prevozili teret namijenjen ukrajinskim oružanim snagama.

U saopštenju su dodali da su udari bespilotnim letjelicama "geranj-4 siker" izvedeni s ciljem smanjenja mogućnosti za transport naoružanja i vojne tehnike u operativnoj zoni Crnog mora.

Kako su istakli, ribarski brod pogođen u udaru Oružanih snaga Rusije u Odeskoj oblasti bio je preuređen za lansiranje besposadnih čamaca, prenosi RT Balkan.

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Rusija

Ruska vojna operacija 2026

Napad dronovima

Geranj

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