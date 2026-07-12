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Mlada majka poginula u udaru voza, u posljednjem trenutku spasila kćerku: Tragedija u Njemačkoj

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ATV redakcija
12.07.2026 14:55

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Полицајац стоји на перону станице Зигбург гдје је паркиран воз Дојче бан ИЦЕ, у Зигбургу, Њемачка, рано у петак, 3. априла 2026. године, након што је мушкарац ухапшен у четвртак након што је пријетио нападом на брзи воз.
Foto: Tanjug/Roberto Pfeil/dpa via AP

U tragičnoj nesreći na željezničkoj pruzi u njemačkom mjestu Lajngarten, kod grada Helbrona, poginula je 26-godišnjakinja kada ju je udario voz. Nesreća se dogodila juče u 19:45 časova.

Neposredno prije udara voza, djevojka je gurnula dječija kolica sa šina i tako spasila život svojoj dvogodišnjoj kćerki. Djevojčica je prošla bez ikakvih fizičkih povreda i odmah je prebačena u bolnicu na posmatranje i psihološku podršku.

Prema zvaničnim informacijama iz istrage, majka je šetala sa svojom kćerkom u blizini željezničke stanice kada je odlučila da pređe preko šina, na mjestu koje nije predviđeno za pješake. U tom trenutku naišao je regionalni voz koji se kretao velikom brzinom.

Mašinovođa je uočio djevojku na pruzi, odmah aktivirao kočnice u nuždi i počeo da trubi, ali kompozicija teška nekoliko stotina tona nije se mogla na vrijeme zaustaviti.

Vidjevši da ne može pobjeći, majka je sklonila kolica sa djetetom ispred nadolazećeg voza. Voz je sekundu kasnije direktno udario u nju te je od zadobijenih povreda preminula na mjestu nesreće.

Na mjesto nesreće odmah su upućene brojne spasilačke ekipe, hitna pomoć i policija. Mašinovođa i putnici iz voza nisu povrijeđeni, ali se nalaze u stanju teškog šoka, zbog čega je na terenu angažovan tim za krizne intervencije, koji im pruža psihološku pomoć.

Željeznički saobraćaj na ovoj dionici bio je u potpunom prekidu nekoliko časova dok je trajao uviđaj, piše list Hojte.

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Tagovi :

Njemačka

željeznička nesreća

tragedija

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