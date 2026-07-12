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Umro novinar Stefan Cvetković: Bio na izdržavanju zatvorske kazne

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 15:45

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Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Novinar iz Bele Crkve Stefan Cvetković (56) preminuo je na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA).

Stefan Cvetković je bio na izdržavanju zatvorske kazne, a zbog zdravstvenog stanja zbrinut je na VMA, prenosi Blic.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je navela da je Cvetković preminuo jutros na VMA, gdje se nalazio od 24. juna, pošto je prethodno bio medicinski zbrinut u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu.

– U skladu sa zakonskom procedurom, obaviješteni su policija, tužilaštvo i porodica preminulog – navela je Uprava i dodala da podaci o liječenju osuđenika, kao i svi drugi podaci koji se nalaze u medicinskom kartonu osuđenika ne mogu biti objavljeni jer su zaštićeni Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim zakonima koji se regulišu prava pacijenata, prenijela je Nova.

Cvetković je bio osnivač i urednik TNT televizije i Belocrkvanskih novosti.

Lažirao svoju otmicu

Posebnu pažnju javnosti privukao je 2018. godine kada je prijavljen njegov nestanak u Beloj Crkvi. Tada je policija saopštila da je pronađeno njegovo vozilo sa otvorenim vratima i upaljenim svijetlima, nakon čega je za njim pokrenuta potraga.

On je pronađen poslije tridesetočasovne policijske potrage. Kasnije je osuđen zbog lažiranja svoje otmice.

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Stefan Cvetković

VMA

Novinar

Otmica

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