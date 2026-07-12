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Uhapšen kontroverzni bivši policijski inspektor Todor Došen

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 15:08

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Ухапшен контроверзни бивши полицијски инспектор Тодор Дошен

Kontroverzni bivši policijski inspektor Todor Došen (58) ponovo je pao u ruke zakona. U akciji policije, koja je izvedena danas, 12. jula 2026. godine u 10.40 časova, pripadnici Policijske stanice Surčin i Saobraćajne policijske ispostave za državne puteve presreli su i zaustavili luksuzni automobil marke BMW u Jakovu, u Ulici Vožda Karađorđa kod broja 177.

Rutinsko zaustavljanje odmah se pretvorilo u dramu kada je utvrđeno da Došen, inače nekadašnji policijski funkcioner sa prebivalištem na Paliluli, upravlja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Međutim, pravi šok za operativce uslijedio je detaljnim pretresom BMW-a, gde je pronađen čitav arsenal opreme, hladnog oružja i službenih policijskih obeležja, piše Telegraf.

U vozilu su pronađeni:

  • Crni kačket sa oznakom Uprave kriminalističke policije (UKP)
  • Dva para službenih lisica
  • Jedna službena stop tablica sa natpisom "Stop policija"
  • Dvije teleskopske palice
  • Jedan metalni nož i biber sprej
  • Dva elektrošokera na baterije
  • Antiradar uređaj

Sumnja se da je bivši inspektor zloupotrebljavao ovu opremu kako bi se na putevima lažno predstavljao kao aktivni radnik UKP-a i presretao vozače, koristeći poznavanje policijskih procedura.

Policajac sa debelim kriminalnim dosijeom

Hapšenje pod dejstvom narkotika sa arsenalom u gepeku samo je nastavak dugog niza skandala i krivičnih djela koji prate Došena. Njegova karijera u službi odavno je prekinuta zbog teških zloupotreba, nakon čega je suspendovan i više puta krivično gonjen. Široj javnosti postao je poznat po kontroverznom učešću u istrazi ubistva pjevačice Jelene Marjanović, gdje su njegov rad pratile brojne sumnje.

Nakon odlaska iz policije, njegovo ime punilo je isključivo stupce crne hronike zbog teških krivičnih djela. Prema pisanju medija, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva podiglo je optužnicu protiv njega za zloupotrebu službenog položaja i prevaru tešku preko 3 miliona dinara, koju je izvršio dok je radio u PS Čukarica.

Pored toga, Došen je hapšen i zbog iznude i brutalnog pokušaja naplate zelenaškog duga.

Hitno privođenje sudiji

Nakon današnjeg hapšenja u Jakovu, Došen je sproveden u prostorije PS Surčin. Određeno mu je policijsko zadržavanje zbog izvršenih teških prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (ZOBS) i Zakona o oružju i municiji. Uz primjenu člana 308. Zakona o prekršajima, on će direktno iz pritvora biti predat Dežurnom sudiji za prekršaje, dok policija paralelno ispituje da li je pronađeno oružje i UKP oprema korišćena za vršenje drugih krivičnih djela na teritoriji Beograda.

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Srbija

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