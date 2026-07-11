Stiže grmljavinska oluja, skoro Srbija na udaru u toku noći: RHMZ izdao hitno upozorenje

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas u 17 časova hitno upozorenje na nevrijeme koje se očekuje u Rasinskom okrugu u Srbiji. Pljuskovi sa grmljavinom će pogoditi ovaj okrug, a moguće je i grad uz jak vjetar.

"Oblačnost sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u Rasinskom okrugu je u daljem pojačanju, pa će lokalno biti uslova za grad i jak vjetar. Tendencija premještanja ka Nišavskom i Topličkom okrugu", upozorava RHMZ.

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Tokom prepodneva dijelovi Srbije već su bili na udaru slabijih pljuskova sa grmljavinom. Kiša je pljuštala u Beogradu, a kako navodi meteorolog Đorđe Đurić u vremenskoj prognozi za "Telegraf", grmljavinska oluja je u nastavku popodneva i večeri moguća u zapadnim, centralnim i jugozapadnim predjelima Srbije, na sjeveru Vojvodine, u dijelovima Srema i na istoku Banata.

Da li Srbiji prijete oluje u toku večeri i noći subote na nedjelju?

Prema prognozi Đurića, mogući su olujni udari vjetra, grad i kratkotrajni grmljavinski pljuskovi. I Beograd će biti na udaru nevremena u toku večeri i noći subote na nedjelju što se vidi i na radarskim snimcima sa specijalizovanog meteorološkog sajta "Vreme i radar".

Moguće je da padne i do 30 litara kiše po metru kvadratnom u pojedinim predjelima zemlje.