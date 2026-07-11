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Drama u Srbiji: Dječak nožem napao građane, tokom hapšenja povrijedio i policajce

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 11:13

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Šesnaestogodišnji d‌ječak uhapšen je u juče, 10.jula, zbog sumnje da je nožem napao građane u centru Uroševca, pri čemu su dvije osobe povrijeđene, prenose srpski mediji.

Kako piše Telegraf.rs nakon napada osumnjičeni je pobjegao sa mjesta događaja, ali ga je policija kasnije pronašla i uhapsila poslije intervencije u selu Greme.

Kako je saopštila policija, osumnjičeni je lociran na jednoj adresi u ovom selu, gd‌je je pružio žestok otpor prilikom hapšenja.

Prema navodima policije, maloljetnik nije poslušao naređenja policijskih službenika, već je sa nožem u ruci napao policajce, gađao ih kamenicama i drugim tvrdim predmetima, a zatim nastavio da im prijeti nožem.

Kako se navodi u saopštenju policije, tokom intervencije njegova majka, D. GJ. (47), ometala je policajce u obavljanju službene dužnosti.

Situacija je dodatno eskalirala kada je osumnjičeni u jednom trenutku uzeo flašu sa benzinom, polio se njime i nastavio da prijeti policajcima nožem, ne dozvoljavajući im da mu priđu, navode mediji.

"Prilikom savladavanja osumnjičenog povrijeđena su trojica policajaca, a jedan od njih zadobio je ubodnu ranu u pred‌jelu vrata", navodi se u saopštenju policije.

Nakon intervencije policija je uspjela da savlada i uhapsi maloletnog P. GJ. (16), kao i njegovu majku. Tokom akcije zaplijenjen je i nož za koji se sumnja da je korišćen u napadu na građane.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 24 časa, dok se istraga nastavlja, a Osnovno tužilaštvo u Uroševcu saopštilo je da se maloljetnik sumnjiči za krivična d‌jela napad na službeno lice i pokušaj ubistva.

Prema navodima tužilaštva, napad se dogodio u petak, 10. jula 2026. godine, oko 7.53 časova u blizini Glavne pošte u Uroševcu. Prema prvim informacijama iz istrage, sumnja se da je maloljetnik oštrim predmetom, odnosno nožem, napao dvije osobe i nanio im povrede, nakon čega je pobjegao sa mjesta događaja.

Poslije sprovedenih istražnih radnji policija je uspjela da ga locira i uhapsi, a po nalogu državnog tužioca određeno mu je zadržavanje zbog sumnje da je izvršio pomenuta krivična d‌jela.

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Srbija

napad nožem

hapšenje

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