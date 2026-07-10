Spremite se: Za vikend – potop, a onda i novi preokret

Ljeto na Balkanu uvijek donosi nepredvidive obrte, a najnoviji meteorološki podaci ukazuju na to da se nalazimo pred veoma dinamičnim periodom.

Dok su se mnogi nadali stabilnom sunčanom vremenu, atmosfera ima drugačije planove, bar prema onome što pokazuje trenutna sinoptička situacija.

Prema vremenskoj prognozi Marka Čubrila, meteorologa amatera, pred nama je vikend koji će obilježiti velika nestabilnost. Već u petak uveče i tokom subote, atmosfera nad našim regionom postaće veoma napeta, što će rezultirati padavinama koje u nekim predjelima mogu biti veoma intenzivne.

Vikend pod uticajem visinskog ciklona i pljuskovi u subotu

Glavni krivac za ovakvo vrijeme je visinski ciklon koji će svojim centrom biti stacioniran iznad Ukrajine i Rumunije, ali će svojom periferijom značajno uticati na naše predele sve do utorka sljedeće nedjelje. Kako navodi Marko Čubrilo, ovaj ciklon će usloviti povremenu pojavu nestabilnosti, a posebno kritičan biće vikend.

Subota je dan kada se očekuje najveća šansa za pljuskove, koji bi lokalno mogli biti i vrlo jaki, što praktično znači da su moguće i nepogode u pojedinim mjestima. Čubrilo ističe da će upravo ovaj uticaj visinskog ciklona sprečiti prodor vrelih vazdušnih masa iz sjeverne Afrike ka nama, dok će taj tropski talas ponovo zahvatiti zapadne dijelove evropskog kontinenta.

Maksimalne dnevne temperature tokom vikenda i početkom nedjelje kretaće se uglavnom od 24 do 29 stepeni, što je, kako smatra Čubrilo, vrlo umjerena ljetnja temperatura s obzirom na to da smo u sredini jula. Takođe, on dodaje da će noći u ovom periodu biti relativno svježe, što će mnogima donijeti preko potreban odmor od prethodnih vrućina.

Šta nas čeka sredinom sljedeće nedjelje i novi prodor iz Poljske

Nakon nestabilnog vikenda, stabilizacija neće dugo potrajati. Sredinom naredne nedjelje, tačnije oko srijede, očekuje se kratkotrajno poboljšanje vremena uz nešto više temperature koje će se kretati od 25 do 31 stepen. Međutim, Čubrilo u svojoj vremenskoj prognozi upozorava na novu, kratkotrajnu destabilizaciju i osvježenje.

Trenutni proračuni koje je analizirao Čubrilo vide još jedan visinski ciklon, koji bi se ovoga puta iz Poljske spustio direktno ka našim predjelima. Prema njegovim riječima, ovaj sistem bi već u četvrtak mogao da donese nove pljuskove i dodatno osveženje. On napominje da će se sinoptička situacija za sredinu sljedeće nedjelje još preciznije razvijati u narednim danima, ali je osvježenje u četvrtak veoma izvjesno.

Povratak ljetnjih vrućina u drugom dijelu jula

Oni koji priželjkuju prave ljetnje temperature doći će na svoje u periodu od oko 17. jula pa sve do 20. jula. U tom intervalu biće pretežno suvo i toplo uz prave ljetnje vrućine. Maksimumi će se u većini mjesta kretati od 28 do 34 stepena, dok će znatno toplije biti samo u zaleđu Jadrana, gdje bi živa u termometru mogla dostići i 38 stepeni.

Ipak, Čubrilo smiruje situaciju navodeći da se za sada vrijednosti preko 34 stepena u većem dijelu kopna ne očekuju, te da bi ovo bio jedan normalan talas ljetnje vrućine. Međutim, ni ovaj topli period neće biti dugog vijeka.

Veliki preokret oko 20. jula

Sve oči su sada uprte u datum oko 20. jula. Numerički modeli trenutno pokazuju da bi upravo tada moglo doći do jačeg pogoršanja vremena praćenog osjetnijim osvježenjem. Ukoliko se ovi proračuni ostvare, to bi značilo kraj još jednog toplotnog talasa i povratak na znatno prijatnije temperature.

Nakon burnog juna, ljeto nastavlja u umjerenijem tonu, barem prema trenutno dostupnim podacima.

"Nije li već najtopliji dio ljeta za nama?", zapitao se Čubrilo u svojoj dugoročnoj prognozi, ukazujući na to da bi se sinoptika mogla razvijati tako da ekstremne vreline ostanu iza nas, dok bi ostatak ljeta protekao u znatno podnošljivijim okvirima, prenosi Blic.