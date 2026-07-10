Umro legendarni Đorđe Kadijević

Veliki filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umjetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je 10. jula u Beogradu u 94. godini.

Jugoslovenska kinoteka će u septembru prikazati retrospektivu filmova Kadijevića, koji je i laureat njenog najvećeg priznanja - Zlatnog pečata za izuzetan doprinos sedmoj umjetnosti.

Đorđe Kadijević bio je jedan od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih filmskih i televizijskih reditelja, scenarista, istoričar umjetnosti i likovni kritičar.

Rođen je 6. januara 1933. godine u Šibeniku, a tokom višedecenijske karijere ostavio je dubok trag u domaćoj kinematografiji, naročito u žanru horora i istorijske drame.

Široj publici najpoznatiji je kao autor kultnog televizijskog filma "Leptirica" iz 1973. godine, snimljenog po pripoveci Milovana Glišića "Posle devedeset godina". Ovo ostvarenje smatra se prvim srpskim horor filmom i do danas važi za jedno od najuticajnijih dela tog žanra na prostoru bivše Jugoslavije.

Pored "Leptirice", Kadijević je režirao i brojne filmove i televizijske serije koje su obilježile domaću produkciju, među kojima se posebno izdvaja serija "Vuk Karadžić", jedno od najcenjenijih ostvarenja srpske televizije, nagrađeno i na međunarodnoj sceni. U njegovoj bogatoj filmografiji nalaze se i filmovi "Praznik", "Pohod", "Sveto mesto", "Karađorđeva smrt" i druga ostvarenja u kojima je često spajao istorijske teme sa elementima fantastike, filozofije i religije.

Kadijević je diplomirao istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a osim režijom, bavio se pisanjem scenarija, likovnom kritikom i esejistikom. Njegov autorski izraz odlikovali su originalnost, umjetnička hrabrost i sklonost istraživanju tema koje su bile retke u domaćoj kinematografiji.

Za izuzetan doprinos srpskoj kulturi i filmu dobio je brojna priznanja i nagrade, među kojima su Sretenjski orden i Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke.

Đorđe Kadijević ostao je upamćen kao jedan od najvažnijih autora srpskog filma, čovek koji je domaćoj publici podario kultna ostvarenja i zauvijek promijenio način na koji se na ovim prostorima stvarao i doživljavao filmski horor.

(Telegraf)