"Pokrenuo sam potragu, našli smo ih u kanalu": Oglasio se otac stradalog mladića

U Batajnici se u četvrtak 9. jula dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginuli mladići starosti 24 i 25 godina, a za "Informer" se oglasio otac stradalog mladića Đ.M.

On je naveo da je sam pokrenuo potragu za sinom koji mu se nije javljao.

"Ja sam lično pokrenuo potragu, sami su otišli da se voze kvadom, satima sam čekao, ali on se nije javljao. Sve sam alarmirao, i porodicu i komšiluk i policiju. Našli smo ih u kanalu", ispričao je otac stradalog Đ.M.

Da podsjetimo, teška saobraćajna nesreća dogodila se u četvrtak 9. jula kada su mladići bili na kvadu koji se prevrnuo i upao u kanal.

Na licu mjesta brzo su stigli policija i Hitna pomoć, ali su mladići nažalost već podlegli povredama.