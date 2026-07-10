Đoković poslije poraza: Muka mi je da pričam o 25. grend slemu

Novak Đoković je poslije poraza od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona iskreno govorio o osjećanjima, opterećenju koje oseća zbog priče o 25. grend slemu i motivaciji za nastavak karijere.

Nije Novak Đoković imao mnogo toga da kaže o samom meču osim da istakne da je protivnik bio znatno bolji.

„Ne znam šta sam mogao drugačije. Nisam mogao mnogo da uradim, razneo me je. Volio bih da se vratim makar još jednom, vidjećemo. Kasnio sam pola koraka u svakom udarcu. Bio je za jedan nivo bolji od mene ili više. Nisam bio dovoljno oštar, nisam brzo reagovao, nisam bio u pravoj ravnoteži“, rekao je Novak.

Prošle godine je zaustavljen u istoj fazi turnira, ali je tada bio povrijeđen.

„Tada nisam očekivao mnogo. Sada sam bio dobro fizički. Ne najsvežiji, ali... Bio je dominantan i mnogo bolji igrač na terenu“, jasno je podvukao srpski as.

Konstantno sluša priče o tome da li će moći da dođe do 25. grend slema i to počinje da mu smeta.

„Nije to ultimativni cilj. Mnogo ljudi me opterećuje, neki ljudi koji su u mom drugom krugu bliskosti u životu, što mediji... I ja želim 25, ali to nije krajnji cilj. Malo je počelo to da me nervira, dajte da stavimo stvari u perspektivu. Kao da sam sebi nisam dovoljan, kao da nije dovoljno 24, nego mora 25. Ne valja 400 nedjelja na prvom mjestu, nego mora 1.000. Moramo da budemo zahvalni. Muka mi je da pričam o tome kad će doći 25. Možda neće doći nikad. Ostavio bih tu rečenicu da mi je ultimativni cilj, ali jeste da se najbolje spremim i da budem na vrhuncu za slemove. Mogao sam da osvojim još pet slemova kada sam imao mečeve u rukama, ali mogao sam i da izgubim neka finala koja sam izvlačio. Ne znam koliko će ovo sve da traje. Volio bih da ljudi poštuju moj izbor i da me ne pritiskaju s pitanjima kad ću u penziju i kad će 25, već da se poštuju moje odluke“, poručio je Đoković.

Nije se složio sa tim da je bio više takmičarski nastrojen nego prošle godine.

„Pogrešili ste. Uvijek sam takmičarski nastrojen, uvijek dajem sve od sebe. Spolja možda izgleda ovako ili onako, ali samo ja znam koliko truda ulažem. Naravno da sam razočaran, želio sam da osvojim Vimbldon, ali bio je bolji od mene. Teško je prihvatiti to kad se izađe s terena. Ne mislim da sam previše toga uradio pogrešno. Bio je čvrst u svim segmentima igre, servis mu je postao ogromno oružje otkad je promenio tehniku“, istakao je Novak.