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Đoković otkrio svoje "tajno oružje": Pogledajte kapsulu u kojoj se sprema

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ATV redakcija
10.07.2026 14:53

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Ђоковић открио своје "тајно оружје": Погледајте капсулу у којој се спрема
Foto: Tanjug / AP / John Walton

Uoči polufinala protiv Sinera, Đoković deli detalje o Regenesis podu, inovativnoj kapsuli koja mu pomaže da se brže oporavi.

Novaka Đokovića u petak popodne očekuje duel protiv Janika Sinera u polufinalu Vimbldona.

Iako u 39. godini života, što su za sportiste ozbiljne godine, Novak pokazuje da i dalje drži sjajnu formu. To se vidjelo i po meču u četvrtfinalu kada je poslije više od pet sati savladao Feliksa Ožea-Alijasima.

Ipak, s obzirom na godine, oporavak je kompleksniji, pa je Đoković prinuđen da traži rješenja za brži oporavak.

Đoković je na Instagramu objavio zanimljiv post. U pitanju je Regenesis pod, kapsula koja pomaže u bržem oporavku.

"Korišćenjem ovog pod-a do punog oporavka", napisao je Đoković.

Novak je i pre toga otkrio da sve više vremena posvećuje regeneraciji, prilagođavajući se zahtjevima starijeg tijela.

„Mnogo više vremena provodim sada u oporavku nego ikada ranije, tako tijelo zahtjeva. Ne uživam baš u tome, oduzima mnogo vremena, ali i to je dio procesa i prilagođavanja na starije tijelo u posljednjih nekoliko godina“, izjavio je Đoković poslije pobjede nad Romanom Safijulinom.

Капсула, Ђоковић
Kapsula, Đoković

"Regenesis Pod" je specijalna kapsula koju je Novak predstavio kao način za "resetovanje baterija u najkraćem mogućem vremenu". Ova napredna tehnologija, kako je objasnio, osmišljena je da za svega nekoliko minuta ubrza mentalni i fizički oporavak, pomažući mu da dostigne vrhunsku formu.

Napravljen je za vrhunske sportiste i luksuzni velnes, koristi sinhronizovanu kombinaciju svjetlosti, zvuka, vibracija i elektromagnetnih frekvencija kako bi smanjio upalu, poboljšao cirkulaciju i ubrzao mentalnu jasnoću u seansama koje traju od 8 do 30 minuta.

Đoković je istakao da je u svojoj karijeri uvijek težio da pronađe najbolje tehnologije za oporavak, uključujući hiperbarične komore, infracrvenu terapiju i ledene kupke, te da mnoge od tih metoda i dalje primjenjuje, prenosi Kurir.

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Novak Đoković

tenis

Janik Siner

Vimbldon 2026

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