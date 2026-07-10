Da li je ovo razlog zašto je promijenjen termin Đoković - Siner?

Novak Đoković i Janik Siner bore se danas za finale Vimbldona, ali u terminu koji mnogi nisu očekivali.

Njih dvojica igraju drugi meč programa na Centralnom terenu, što implicira da ih nećemo vidjeti sve dok Saša Zverev i Artur Feri ne završe svoj duel.

Dakle, tek oko 17.30 možemo očekivati da počne duel Đokovića i Sinera, možda i kasnije.

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Zašto je to tako? Zašto je Vimbldon promenio redoslijed, kada su Đoković i Siner prvi obezbijedili učešće u polufinalu i trebalo je u skladu sa tim da budu i prvi na programu? Pojavilo se nekoliko teorija, a zatim i objašnjenje, piše Mondo.

Da li je Siner tražio drugi termin?

Tokom ovog turnira Novak Đoković žalio se kada je igrao u večernjim časovima, pošto mu je više odgovaralo kada igra prvi meč dana, čak i u izuzetno napornim uslovima. Navikao je na takve stvari Đoković u karijeri, svjestan je da je to možda i prednost protiv nekih drugih tenisera, pa i Janika Sinera.

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Znamo da se Siner izuzetno muči na vrućini, da su ga grčevi i prošle godine na Vimbldonu umalo zaustavili protiv Dimitrova, dok je ogromne probleme imao i na Rolan Garosu zbog čega je rano eliminisan.

Međutim, odluka Vimbldona je da igraju kasnije, što je sigurno obradovalo Janika Sinera i njegov stručni štab.

Zašto je promenjen termin na Vimbldonu?

Bivši teniser, komentator i član upravnog odbora na Vimbldonu Tim Henman je pokušao da predupredi negativne reakcije zbog promjene i poručio je da je to urađeno zbog televizija: "Mislim da ste aludirali na meč na globalnom nivou, koji je meč veći? Siner i Đoković. Da, ali ipak su imali skoro 48 sati da se oporave, a gledajući televizijsku publiku, to je prilično jaka preporuka od strane Bi-Bi-Si-a i SAD-a, sa ESPN-om".

Inače, danas se očekuje da bude najviše 31 stepen Celzijusa u Londonu, što ne bi trebalo da poremeti Sinera, pošto će svakako kako veče bude odmicalo - temperatura padati.

Kakav je skor Đokovića i Sinera?

Siner i Đoković danas popodne inače igraju 12. međusobni duel.

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Pet je do sada pripalo Noletu, a šest Sineru. Đoković je i dobio prethodni duel u Australiji (3:2), jedini u ovoj godini, dok je lane izgubio od Italijana na Vimbldonu u polufinalu (3:0).

Prethodno je dobio Sinera na Vimbldonu u četvrtfinalu 2022. godine (3:2), pa godinu dana kasnije lakše u polufinalu (3:0). Novak ima i sedam titula na Vimbldonu, a Siner jednu - prošlogodišnju.