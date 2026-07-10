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Mastilović: Cilj izgradnja medicinskog kampusa

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 13:16

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Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић
Foto: ATV/Branko Jović

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović istakao je danas da je Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci izuzetna visokoobrazovna ustanova.

Cilj je za naredni period je izgradnja medicinskog kampusa, za šta treba više od 200 miliona KM.

"To je ustanova za ponos čitave Republike Srpske, ne samo kada je riječ o obrazovanju, nego i naučno-istraživačkom radu", izjavio je Mastilović novinarima nakon posjete Medicinskom fakultetu u Banjaluci.

Mastilović je istakao da je danas razgovarano o modelima finansiranja izgradnje medicinskog kampusa.

"To je skup projekat, ali omogućiće povećanje kvaliteta obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, a to je na značaj cijele Republike Srpske", istakao je Mastilović.

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Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin rekao je da je Medicinski fakultet najveća članica tog univerziteta, koja u odnosu na ostale prednjači u brojnim procesima i može da im bude primjer.

Gajanin je istakao značaj studija na engleskom jeziku, te izlaska kvalitetnog kadra na tržište.

Dekan Medicinskog fakulteta Ranko Škrbić upoznao je ministra sa pravcima razvoja te visokoškolske ustanove.

"Pokazali smo čime se ponosimo, kako se odvija nastava, naučna istraživanja, međunarodna saradnja. Sve ono što je u interesu i šire zajednice, cijele Republike Srpske", rekao je Škrbić.

Škrbić je istakao da je posebno značajno međunarodno širenje Medicinskog fakulteta, te da ove godine prvi put primaju strane studente na studijski program sestrinstva, prenosi Srna.

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Medicinski fakultet

Banjaluka

UNIBL

Draga Mastilović

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