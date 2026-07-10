Dodik: Tesla dokazao da srpski genije može da promijeni svijet

Nikola Tesla je oličenje i simbol svega najboljeg u srpskom narodu – genijalnosti, upornosti, vjere u napredak i odanosti svojim korijenima, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je u kolumni za Srnu povodom 170 od rođenja Nikole Tesle naveo da je Nikola Tesla dio jedne neprekinute niti koja povezuje cara Dušana i kneza Lazara, Vuka Karadžića i Dositeja Obradovića, Mihajla Pupina i Milutina Milankovića sa svim junacima koji su poslije Tesle nastavili da grade I brane srpsko ime.

Kolumnu predsjednik Dodika Srna prenosi u cijelosti:

Danas obilježavamo 170 godina od rođenja Nikole Tesle, genija čije je ime postalo sinonim za ljudski um, za svjetlost i energiju koja pokreće savremeni svijet. Danas, dok se klanjamo pred njegovim likom, činimo to sa dubokim pijetetom i ponosom, jer Nikola Tesla nije bio samo naučnik, on je bio ponosni pravoslavni Srbin iz Smiljana, iz Like, iz srpskog ognjišta koje je dalo mnogo velikana našem narodu.

Tesla je rođen u srpskoj porodici, vaspitavan u duhu pravoslavlja, sa majkom Đukom, koja je pamtila epske pjesme, i ocem Milutinom, sveštenikom Srpske pravoslavne crkve.

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Svoj srpski identitet Tesla nikada nije krio. Naprotiv, isticao je svoje srpsko porijeklo i nosio kao najveću čast. Kada je u junu 1892. godine doputovao u Beograd, Tesla je odlikovan Ordenom Svetog Save drugog stepena.

Tesla je tada posjetio Narodni muzej i Veliku školu, gd‌je je o svom radu govorio studentima i profesorima i poručio im: "Ja sam, kao što vidite i čujete, ostao Srbin i preko mora, gd‌je se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svijetu".

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Nakon Tesline smrti, njegova zaostavština stigla je u Beograd na osnovu odluke američkih sudskih vlasti pošto je za jedinog Teslinog nasljednika proglašen njegov rođak Sava Kosanović. Prema želji Nikole Tesle, Kosanović je dokumentaciju i lične Tesline predmete prenio u Beograd 1951. godine.

Kada je otišao sa ovoga svijeta, Nikola Tesla sahranjen je uz zvuke pjesme "Tamo daleko", pjesme koja je bodrila srpske junake kroz dane patnje i slobode. To nije slučajnost. To je poruka koja traje.

Njegova dostignuća su neizmjerna: naizmjenična struja, bežični prenos energije, Teslina zavojnica, temelji moderne elektrotehnike, vizije koje su pretekle njegovo vrijeme.

Bez Tesle, savremeni svijet bio bi mračan i tih. On je osvijetlio planetu, a ostao vjeran svojim korijenima. Zato ga danas slave širom svijeta, ali, nažalost, upravo zbog toga ga neki pokušavaju i prisvojiti u nastojanjima da prekrajanjem istorije umanje značaj srpskog naroda u cjelini.

Hrvatska, koja ga je svojatala na sve moguće načine, ignoriše činjenicu da je Tesla jasno i glasno govorio ko je i odakle je. To nije samo istorijska neistina, već klasičan primjer pokušaja prekrajanja identiteta velikana kako bi se umanjio srpski doprinos svjetskoj civilizaciji.

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Slično se dešava i sa drugim simbolima našeg naroda. Tom analogijom Srbija bi mogla da na svoj dinar stavi bana Jelačića, rođenog u Novom Sadu. Svjedoci smo da u Sarajevu mašu hrišćanskom zastavom srpskog kralja Tvrtka sa koje su uklonili krstove – kao da je moguće brisanjem krstova izbrisati vjeru i porijeklo jednog naroda i njegovog kralja, krunisanog u Mileševi.

Republika Srpska, kao kolektivni izraz srpskog bića na ovim prostorima, suočava se sa istim izazovima sa kojima se suočava i nasljeđe Tesle kao jednog od najvećih svjetskih umova koje je čovječanstvo ikada imalo.

Uprkos jasnom srpstvu, uprkos hiljadugodišnjem trajanju na ovim prostorima, pokušavaju da nas preimenuju, da nam otmu istoriju, da nam ospore pravo na identitet, jezik, vjeru i kulturu.

Napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu, na naše simbole, na naše heroje – sve je to dio iste matrice: udar na ponos i dostojanstvo naroda koji ne pristaje da poklekne.

Ali, Tesla nas uči nečemu dubljem. On je oličenje i simbol svega najboljeg u srpskom narodu – genijalnosti, upornosti, vjere u napredak i odanosti svojim korijenima. On je dio jedne neprekinute niti koja povezuje cara Dušana i kneza Lazara, Vuka Karadžića i Dositeja Obradovića, Mihajla Pupina i Milutina Milankovića sa svim junacima koji su poslije Tesle nastavili da grade I brane srpsko ime.

Srpska kultura, naše nasljeđe i lik i d‌jelo Nikole Tesle čine jednu neraskidivu cjelinu. Uprkos svim olujama, ratovima, pritiscima i pokušajima da nas podijele I umanje – mi Srbi smo postojani i nesalomivi. Uz vjeru i snagu koju nam daje istorija, uz ponos na svoje velikane, nastavljamo dalje.

Oni koji to ne mogu da podnesu, rade to iz kompleksa inferiornosti: ne mogu da prihvate činjenicu da jedan brojčano mali narod, a po d‌jelima veliki, već vijekovima daje pojedince i kolektivna dostignuća koja ga svrstavaju među najbolje na svijetu – u nauci, kulturi, sportu i herojstvu.

Tesla je dokazao da srpski genije može da promijeni svijet. Republika Srpska je dokaz da taj isti narod može da opstane i da se razvija uprkos svemu. I nastaviće tako. Jer naša istorija nije samo prošlost – ona je garancija budućnosti.