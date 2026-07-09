Antisrpske poruke se sve učestalije šire Hrvatskom

Ustaštvu i mržnji prema Srbima nema kraja u susjedstvu. Zastrašujući grafiti, isto tako jezivi natpisi na automobilima sa srpskim tablicama, verbalni i fizički napadi na Srbe, išarani saobraćajni znakovi sa, između ostalog, datumom zločinačke akcije „Oluja“ – te slike se sve učestalije vide u Hrvatskoj.

„Rijetki mediji objavili su vijest o jezivom grafitu koji je osvanuo na jednoj zgradi u centru Slavonskog Broda. Grafit glasi: „Ubij Srbina i izvadi mu organe jer su mačke gladne. Rijetki su mediji objavili da je u Istri, na području Funtane, neko na vratima automobila beogradskih registracijskih oznaka, oštećivanjem laka, napisao „Ubij Srbina“. Reklo bi se ništa novo i ništa nepoznato, ali jeste poznato po tome što je prvi put u Istri“, rekao je Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a.

To, većinom, rade mladi ljudi, koji nisu omirisali rat ni barut, poručuje Savo Štrbac. Naučeni su da mrze Srbe.

„Tu su upregnuti razni segmenti društva od najranijeg djetinjstva, predškolskog uzrasta ove omladine upregnuti da ih indoktriniraju da su Srbi zlo, da su Srbi zli, prljavi, ne znam kako sve da ih nazovem i da sve nevolje hrvatskom društvu dolaze od Srba. Upregnuti su u tu indoktrinaciju i iz škola, i crkva i mediji, i ulica i porodica“, rekao je Savo Štrbac, direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas".

Takve poruke su neprihvatljive i ne smije se na njih navići, poruka je iz Srpskog narodnog vijeća.

„Porukom policije da je pronašla i porukom pravosuđa: „Kaznili smo počinioca za ovakvu poruku“, mislim da bi to bila najbolja vrsta prevencija, a isto tako, nažalost, dio atmosfere u društvu podgrijava ovakvo ponašanje“, rekao je Boris Milošević, predsjednik Srpskog narodnog vijeća.

Hrvati na mržnji prema Srbima grade svoj nacionalni identitet, poruka je zvaničnika Srpske.

„Mene nikada ne čudi ta agenda koja je postavljena još u 19. vijeku od Ante Starčevića, ona traje i danas dan, nekim manjim intenzitetom i drugačijim sredstvima, ali mržnja prema Srbima jeste nešto na čemu Hrvati danas dan grade svoj nacionalni identitet“, rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

„Jednostavno, to će biti i u budućnosti, samo se mi moramo spremiti za to i graditi kulturu sjećanja da nas to ne iznenađuje, a izgraditi institucije da nam ne mogu ništa i onda smo pobijedili“, rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Hrvatska mržnja prema Srbima je na nivou patologije, poručuju iz Pokreta Srba Krajišnika. Predsjednik Pokreta Mile Bosnić kaže da ne zna otkud Hrvatima potreba da se hrane tolikom mržnjom prema Srbima, kojih nakon genocida u Drugom svjetskom ratu i etničkog čišćenja u ratovima devedesetih u Hrvatskoj ima u tragovima.