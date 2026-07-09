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Usvojene dopune krivičnog zakonika: Do tri godine zatvora za veličanje NDH i tkzv. Armije BiH

Autor:

Vesna Azić
09.07.2026 19:05

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Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

Javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane Armije Republike BiH postaje krivično djelo u Republici Srpskoj. Usvojene su dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske. Od ukupno 58 prisutnih, 56 narodnih tribuna glasalo je za za, dva protiv.

Predloženim dopunama jasno se propisuje pravna zaštita od javnog promovisanja i veličanja ustaške ideologije NDH i simbola tkzv. Armije BiH, kaže resorni ministar. Uvjeren je ministar da su predložena rješenja u funkciji zaštite Ustavnog poretka javnog reda i mira i očuvanja pravne sigurnosti.

,,Mjesto ratnim zastavama nije na ulicama Republike Srpske, ako je mjesto takvim nekim ratnim zastavama – to svakao nije Republika Srpska. Te ratne zastave mogu da smjeste u svoje muzeje’’, rekao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

Usvojeni Prijedlog rezultat je zaključaka i Rezolucije koje je usvojila NSRS. Prošla je test. Ustavni sud BiH utvrdio je da ona ne vrijeđa osjećanja ni jednog naroda, kaže SNSD-ov Srđan Mazalica.

,,To nije zastava jednog naroda. To je zastava Armije RBiH koja je počinila zločine i za te zločine su ljudi odgovarali. U kod tom zastavom su ljudi odgovarali i bili presuđeni pravosnažnim presudama Haškog tribunala’’, rekoa je Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Dopune Krivičnog zakonika negoduju Ramiz Salkić i Amir Hurtić. Tvrde da zakon zadire u prava pripadnika bošnjačkog naroda i baštinjenje ratne tradicije.

,,Zastava sa ljiljanima neće biti zabranjena u ovom entitetu da se nosi u određenim trenucima. Potpuno poštujući ono što je danas zakon i Ustav. Bez da ja vama danas govorim ovđe šta je osjećam prema trobojci’’, rekao je Ramiz Salkić, samostalni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Na njihove tvrdnje stižu oštri odgovori. U skupštinskim klupama otvorile su se teme ratnih zločina, presuda i odnosa prema ratnim simbolima, zbog čega je sjednica u više navrata bila obilježena oštrim polemikama između poslanika.

,,Što je Vojin Pavlović dobio tri i po godine samo zato što je čestitao rođendan našem Generalu Ratku Mladiću. I što ljudi dobijaju po dvije tri godine kaznu, nema veze s vezom. Drugo, ta zastava je naša, srpska, Kontromanića- to svi zbnamo i vi ste je prisvojili’’, rekao je Dragiša Vasić, potpredsjendik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

,,Armiji BiH i HVO nema mjesta na teritoriji Republike Srpske, niti ima mjesta njihovim obilježima", rekao je Pero Đurić, poslanik SDS-a u u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

,,Svako im zapravo u svom entitetu da drži zastavice kakve hoće. Ali nemojte ovđe izazivati, rat je bio skoro. Nemojte radi naše djece i naše budućnosti’’, rekao je Radislav Dončić, poslanik Narodnog fronta u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Zakon nije usmjeren protiv jednog naroda, već protiv javnog promovisanja ratnih obilježja za koje, 56 od 58 poslanika smatraju da izazivaju podjele i uznemirenost građana Republike Srpske.Ovo je jasan, institucionalni odgovor na pojave koje mogu izazvati, netrepeljivost i uznemirenost građana Srpske, kaže SNSD-ov Nenad Lalović.

,,Vi podržavate učesnike Armije BiH koji su napravili stravične zločine u Jošanici pored Foče gdje na najveće praznike su djeca starosti 5 mjeseci, dvije godine klana, strašni zločini koje ja kao ljekar, hirurg te slike ne mogu da zamislim pred svojim očima", rekao je Nenad Lalović, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

,,Ne vidm razlog da iz Sarajeva idu kolone auta u srpske opštine, recimo Istočnu Ilidžu da promovišu pobjedu i da se prosto inate’’, rekla je Spomenka Stevanović, samostalni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Dopunama Krivičnog zakonika prvi put su posebno uređena dva nova krivična djela – javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH, te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane Armije Republike Bosne i Hercegovine. Primjena zakona počeće osam dana nakon objavljivanja u "Službenom glasniku".

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Armija BiH

nsrs

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