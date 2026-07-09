Cvijanović: "Nevesinjska puška" trajni putokaz kako se brani sloboda

"Nevesinjska puška" je trajni putokaz kako se brani sloboda, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Kroz njegovanje kulture sjećanja i neraskidive veze sa Srbijom, ostajemo posvećeni očuvanju naših vrijednosti - napisala je Cvijanović na društvenoj mreži Instagram.

U Krekovima kod Nevesinja obilježena je 151. godišnjica podizanja ustanka "Nevesinjska puška", događaja koji je označio početak kraja turske okupacije na Balkanu. Ustanak je pokrenuo borbu za oslobođenje i drugih srpskih krajeva, promijenio granice tri tadašnja carstva.