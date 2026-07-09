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Cvijanović: "Nevesinjska puška" trajni putokaz kako se brani sloboda

09.07.2026 18:43

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Цвијановић: "Невесињска пушка" трајни путоказ како се брани слобода
Foto: Instagram

"Nevesinjska puška" je trajni putokaz kako se brani sloboda, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Kroz njegovanje kulture sjećanja i neraskidive veze sa Srbijom, ostajemo posvećeni očuvanju naših vrijednosti - napisala je Cvijanović na društvenoj mreži Instagram.

U Krekovima kod Nevesinja obilježena je 151. godišnjica podizanja ustanka "Nevesinjska puška", događaja koji je označio početak kraja turske okupacije na Balkanu. Ustanak je pokrenuo borbu za oslobođenje i drugih srpskih krajeva, promijenio granice tri tadašnja carstva.

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Željka Cvijanović

Nevesinjska puška

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Обиљежавању 151. године Невесињке пушке у Крековима код Невесиња присуствовали су српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Српске Радан Остојић, делегација Народне скупштине, те посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић и делегат у Дому народа Ненад Вуковић.

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