Novi sporazum Srpske i kompanije "Gasprom" u pripremi

Ruski gas u Srpskoj jeftiniji od vode. Omogućava to gasni sporazum sa ruskim energetskim gigantom Gaspromom. U završnoj fazi je novi ugovor o nastavku isporuke prirodnog gasa za Republiku Srpsku i to jednogodišnji.

Povlašćena cijena za Republiku Srpsku ostaje zasnovana na takozvanoj naftnoj formuli.

Naftna formula znači najjeftiniju cijenu i tu cijenu jedino ima Republika Srpska i Bjelorusija. Najbolja cijena gasa u ovom trenutku koja se može dobiti dobija se putem naftne formule i ima je Republika Srpska. Ovdje u Istočnom Sarajevu Sarajevo Gas fakturiše kubik gasa 01,05KM, a vodovod fakturiše kubik vode za 1,50KM. Znači imate gas iz Rusije jeftiniji nego što je voda i to dovoljno govori koliko imamo zahvaljući tim odnosima sa Rusijom odnosima dva predsjednika povoljan i dobar aranžman", rekao je Nedeljko Elek, direktor Sarajevo Gas.

Akcenat je na tome što Srpska sada priprema ugovor na godišnjem nivou. Tako ne bi trebalo da bude kalkulacije i promjene cijena u zavisnosti od one na globalnom nivou.

"To svakako znači stabilno i dugoročno snabdijevanje prirodnim gasom. Mi smo i do sada imali godišnji ugovor sa Gaspromom, sad tako u zadnje vrijeme imamo ugovor na tri mjeseca na kvartalnoj osnovi se produžava, naravno bilo bi povoljno da imamo jedan dugoročniji ugovor o snabdijevanju prirodnim gasom jer bi to moglo da napravi povoljnije uslove", rekao je Nikica Vranješ, direktor kompanije "Gas-Res".

Povoljniji gas treba da podstakne širenje gasne mreže.

Veći dio istočnog dijela Srpske već je gasifikovan, a naredna faza slijedu na zapadu Srpske.

"Republika Srpska je energetski stabilna u pogledu gasa i radi se na razvoju gasne mreže i tu se radi veoma aktivno. U ovom trenutku, radi se planska dokumentacija za izvođenje velikog gasovoda od 500 kilometara od Šepka do Novog grada. U prvoj fazi je to je Šepak-Banjaluka, on bi trebao biti izgrađen 18 mjeseci od dana uvođenja u posao izvođača a cijeli projekat 48 mjeseci od trenutka uvođenja u posao", rekao je ZORAN SAVIĆ, pomoćnik ministra energetike i rudarstva u resoru za energente.

Republika Srpska je lider u smislu protoka i isporuke gasa na domaćem tržištu, jasan je premijer Srpske.

"Mislim da pokazujemo koliko je bitna otvorenost Republike Srpske i prema Ruskoj federaciji i generalno prema zemljama gdje imamo prijatelje evo sada i prema SAD-u. To pravi i ogromne benefite", rekao je Savo Minić, premijer Republike Srpske.

Koliko za građane, povoljnije cijene gasa utiču i na razvoj privrede. Šira mreža znači i mogućnost da veći broj ljudi koristi ovaj energent po najpovoljnijim cijenama, a cilj je motivisati privredu i građane da što manje koriste elektro mrežu.

"Gasifikacija je jedan energent koji pokreće investicije kako domaće, tako strane zato što je stabilan, zato što je povoljan zato što je ekološki prihvatljiv na dugoročnom nivou i na taj način mi očekujemo da će privreda u masovnoj mjeri ukoliko to prepozna ukoliko budu svi ovi parametri koje sam rekao ovakvi da će u masovnoj mjeri samostalno prelaziti na ovakav vid energenta", rekao je Mile Petrović, Privredna komora Republika Srpske.

Benefiti su veliki. Prije svega za Banjaluku, koja ima problem sa zagađenošću vazduha. Građani najvećeg grada u Srpskoj dobiće mogućnost korišćenja jeftinijeg i ekološki prihvatljivijeg energenta. Takođe, moglo bi da se riješi i pitanje "Toplane" u Banjaluci, kada bude gasifikovana.