Stiže novi toplotni talas: Najviše ugroženi radnici na otvorenom

Stiže novi toplotni talas. Evropa se pod "toplotnom kupolom" topi na istorijskim temperaturama, koje će uskoro dostići i do 45 stepeni.

Na Balkanu, meteorolozi najavljuju do 41. Zato su iz Saveza sindikata zatražili hitnu izmjenu i dopunu zakona o radu da bi se zaštitili radnici, posebno oni koji rade na otvorenom i obezbijedili osnovni uslovi za rad.

Gdje je granica bezbjednosti rada pod otvorenim nebom i vrelim suncem? Iako ljekari svakodnevno apeluju da u najtoplijem dijelu dana ne izlazimo bez "prijeke potrebe" ta prijeka potreba za mnoge je odlazak na posao. I zato su, kažu u Sindikatu potrebne hitne mjere zaštite na radu.

Svijet U Barseloni izmjeren rekord od 40,7 stepeni: Evropu zahvatio novi talas vrućina

- Hajde da krenemo od najjednostavnijih stvari, da svaki radnik mora da ima rashlađenu vodu za piće, da na gradilištima mora da ima šator da može da se skloni u najteže doba dana, da se napravi preraspodjela radnog vremena da se ne radi na otvorenom po ovim temperaturama - istakao je Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Poslodavci ipak smatraju da u ovom trenutku radnici koji rade na otvorenom nisu ugroženi.

- Vjerujemo da klimatski uslovi u kojim živimo i radimo jesu nešto ekstremniji nego što su bili prije 30- ak godina ali u svakom slučaju nisu ekstremni da se uvode mjere da se ne ugrožava ni radni proces ni zdravlje radnika - poručio je Saša Aćić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske.

Svijet Evropu zahvatio novi talas vrućina: U ovom gradu rekordnih 40,7 stepeni

Demantuju ih stručnjaci iz oblasti zdravstva. Upozoravaju da toplotni udar može biti "tihi ubica" jer je nevidljiv i ostavlja katastrofalne, ili čak fatalne posljedice na zdravlje radnika.

- Ono što je ozbiljno da je naučno dokazano da ultravioletno svjetlo kojem su izloženi radnici na otvorenom dovodi do nastanka melanoma i drugih karcinoma kože. SZO je objavila podatak da svaki treći karcinom kože osim melanoma je posljedica rada na otvorenom - istakla je Nada Maričić iz Zavoda za medicinu rada i sporta.

Vesna Rudić Rujić, iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, ističe da nije samo visoka temperatura ono što utiče na zdravlje radnika.

Svijet Užas u Njemačkoj: Toplotni talas odnio više od 5.000 života

- Oni koji nose ličnu zaštitnu opremu može otežati hlađenje organizma, povećana fizička aktivnost dodatno povećava zagrijavanje tijela isto tako strujanje vazduha, vlažnost vazduha - rekla je Vesna Rudić Rujić.

Na gradilištu, u polju ili na ulici rad na temperaturama koje idu i do 40 stepeni postaje nepodnošljiv. Julski rekordi su oboreni a uskoro stižu novi

- S obzirom da se nalazimo tek u prvoj sedmici jula realno je za očekivati još toplotnih talasa u narednom periodu - naglasila je Ines Čizmić, klimatolog i agrometeorolog.

Zato, iz Saveza sindikata kategorični-dosta je apela,savjeta i dugogodišnjih priča -vrijeme je za zakonska rješenja i zaštitu radnika.

(RTRS)