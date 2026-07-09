Logo

Potvrđeno: Poskupljuje gorivo u Srpskoj, evo i za koliko

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 19:04

Komentari:

0
Потврђено: Поскупљује гориво у Српској, ево и за колико
Foto: ATV

Na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj uskoro će cijena dizela opet otići gore.

To su za Srpskainfo potvrdili u Grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske, naglasivši da je razlog skok cijene sirove nafte u svijetu.

Zbog novih tenzija na Bliskom istoku, cijena nafte Brent porasla je 8%, na 80,07 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta WTI poskupjela 7,6%, na 75,77 dolara po barelu.

U pomenutoj grupaciji naglašavaju da će cijena dizela na benzinskim pumpama u Srpskoj u narednim danima otići 5-10 feninga po litru.

Нафта

Ekonomija

Veliki rast cijene nafte

"Razlog poskupljenja je porast cijene barela, a sve zbog zaoštravanja situacije na Bliskom istoku. Trenutno, litar dizela košta 2,69-2,74 KM. Na pumpama gd‌je je cijena niža, litar će poskupjeti za oko 10 feninga, a na pumpama koje, trenutno, imaju višu cijenu, za oko 5 feninga po litru", naglašavaju u Grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima Srpske.

Podsjetimo, od izbijanja krize na Bliskom istoku, barel nafte je u jednom trenutku, tačnije krajem aprila, koštao i 126 dolara, što je najskuplje unazad četiri godine.

цијене нафте

Ekonomija

Raste strah od problema u snabdijevanju: Gorivo ponovo poskupljuje

Ova kriza je dovela do velikih potresa i na našem tržištu. U prvom redu, došlo je do poskupljenja dizela, čija je cijena, u jednom trenutku, otišla na čak 4 KM po litru.

Prije izbijanja pomenute krize, litar dizela na pumpama u srpskoj u prosjeku je koštao 2,3 KM.

Naftaši su poručili da bi gorivo u Srpskoj moglo da pojeftini na ovaj nivo, ali tek kad na Bliskom istoku bude uspostavljen trajni mir.

"Nakon toga, treba prođe određeni period, u kojem će se definitivno stabilizovati tržište nafte u svijetu. U tom slučaju, litar bi mogao da košta približno kao početkom marta", naglasili su u pomenutoj grupaciji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

gorivo

cijena

poskupljenje

Republika Srpska

Nafta

Dizel cijena

Komentari (0)

Pročitajte više

Погледајте гдје Иранци држе тијело убијеног ајатолаха, Финци у шоку

Svijet

Pogledajte gdje Iranci drže tijelo ubijenog ajatolaha, Finci u šoku

3 h

0
Ормуски мореуз

Svijet

Iran napao američke baze, sirene odjeknule u više država

8 h

0
Нови хаос у најави: Опет готово обустављен саобраћај кроз Ормуз

Svijet

Novi haos u najavi: Opet gotovo obustavljen saobraćaj kroz Ormuz

11 h

0
Почели су нови удари САД на Иран!

Svijet

Počeli su novi udari SAD na Iran!

20 h

0

Više iz rubrike

Самсунг

Društvo

Kreativnost koja nastaje u trenutku

2 h

0
Уставни суд Републике Српске

Društvo

Stotine maraka razlike: Odluka Ustavnog suda mijenja prava radnika

4 h

0
Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.

Društvo

Sutra sunčano i toplo, živa ide do 34 stepena

4 h

0
Новац, плаћање

Društvo

Neki su već pogriješili, nemojte i vi: Detaljno objašnjenje o povratu PDV-a

5 h

0

  • Najnovije

19

09

Bošnjacima Ustavni sud BiH adresa za sve probleme

19

05

Usvojene dopune krivičnog zakonika: Do tri godine zatvora za veličanje NDH i tkzv. Armije BiH

19

04

Potvrđeno: Poskupljuje gorivo u Srpskoj, evo i za koliko

19

00

Snažan zemljotres u Češkoj i Slovačkoj

18

58

Centralne vijesti, 09.07.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima