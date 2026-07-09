Potvrđeno: Poskupljuje gorivo u Srpskoj, evo i za koliko

Na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj uskoro će cijena dizela opet otići gore.

To su za Srpskainfo potvrdili u Grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske, naglasivši da je razlog skok cijene sirove nafte u svijetu.

Zbog novih tenzija na Bliskom istoku, cijena nafte Brent porasla je 8%, na 80,07 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta WTI poskupjela 7,6%, na 75,77 dolara po barelu.

U pomenutoj grupaciji naglašavaju da će cijena dizela na benzinskim pumpama u Srpskoj u narednim danima otići 5-10 feninga po litru.

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"Razlog poskupljenja je porast cijene barela, a sve zbog zaoštravanja situacije na Bliskom istoku. Trenutno, litar dizela košta 2,69-2,74 KM. Na pumpama gd‌je je cijena niža, litar će poskupjeti za oko 10 feninga, a na pumpama koje, trenutno, imaju višu cijenu, za oko 5 feninga po litru", naglašavaju u Grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima Srpske.

Podsjetimo, od izbijanja krize na Bliskom istoku, barel nafte je u jednom trenutku, tačnije krajem aprila, koštao i 126 dolara, što je najskuplje unazad četiri godine.

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Ova kriza je dovela do velikih potresa i na našem tržištu. U prvom redu, došlo je do poskupljenja dizela, čija je cijena, u jednom trenutku, otišla na čak 4 KM po litru.

Prije izbijanja pomenute krize, litar dizela na pumpama u srpskoj u prosjeku je koštao 2,3 KM.

Naftaši su poručili da bi gorivo u Srpskoj moglo da pojeftini na ovaj nivo, ali tek kad na Bliskom istoku bude uspostavljen trajni mir.

"Nakon toga, treba prođe određeni period, u kojem će se definitivno stabilizovati tržište nafte u svijetu. U tom slučaju, litar bi mogao da košta približno kao početkom marta", naglasili su u pomenutoj grupaciji.