Sutra sunčano i toplo, živa ide do 34 stepena

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, sa maksimalnom temperaturom vazduha koja će lokalno rasti i do 34 Celzijusova stepena.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sredinom dana doći će do postepenog naoblačenja na zapadu zemlje. Ova prolazna oblačnost će se tokom popodneva širiti ka sjevernim i istočnim krajevima, ali će se zadržati stabilno vrijeme, potpuno bez padavina.

U večernjim časovima u većini predjela očekuje se vedro i prijatno vrijeme, osim na sjeveroistoku, gdje se očekuje kratkotrajno i djelimično naoblačenje. Duvaće slab do umjeren vjetar, promjenljivog ili sjevernog smjera.

Temperaturne vrijednosti za sutra

Jutro će biti svježe, dok nas tokom dana očekuje pravi ljetni talas:

Minimalna temperatura vazduha: od 12 do 17 stepeni, na jugu Hercegovine toplije do 21 stepen, dok će u višim predjelima pasti do 9 stepeni.

Maksimalna temperatura vazduha: od 28 do 34 Celzijusova stepena, u planinskim krajevima i višim predjelima do ugodnih 25 stepeni.