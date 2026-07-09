Razotkrivene jezive metode u Hrvatskoj, djeca su u opasnosti

Samo prošle godine policija je evidentirala 452 krivična djela iskorišćavanja djece za pornografiju – 25 više nego godinu ranije. Zbog toga se sprovodi kampanja „Najbolji dječji kupaći je onaj koji se nosi“.

Ljeto, more i bezbrižna dječja igra. Fotografije s godišnjeg odmora za mnoge su uspomene koje žele da podijele s porodicom i prijateljima. Međutim, one često završe u pogrešnim rukama.

„Fotografija djeteta je veoma tražena roba. U posljednjih osam godina imamo porast iskorišćavanja djece za pornografiju od više od 300 odsto. Djeca koja se kupaju bez kupaćih kostima interesantna su predatorima, pedofilima, koji će tu fotografiju i taj video-snimak kasnije prodati, podijeliti i umnožiti na internetu i time dovesti u pitanje i samo to dijete“, objašnjava Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

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Samo prošle godine policija je evidentirala 452 krivična djela iskorišćavanja djece za pornografiju – 25 više nego godinu ranije. Zbog toga se sprovodi kampanja „Najbolji dječji kupaći je onaj koji se nosi“.

Evo gdje skrivaju kamere

Policijska službenica Službe prevencije Kancelarije glavnog direktora policije Anita Gračan ističe da su najčešći počinioci strani državljani, osobe starosti od 30 do 60 godina, koje koriste različite predmete kako bi sakrile skrivene kamere i neovlašćeno snimale djecu.

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Kamere mogu biti skrivene u sunčanim naočarima, hemijskim olovkama, prenosnim frižiderima ili bocama. Međutim, djecu u opasnost često nesvjesno mogu dovesti i sami roditelji.

„Apelujemo na roditelje da fotografije s ljetovanja i porodičnih druženja, na kojima su djeca oskudno obučena, ne dijele na društvenim mrežama jer i to može biti predmet iskorišćavanja, već da ih zaista koriste odgovorno, u okviru svog porodičnog okruženja“, upozorava pravobraniteljka za djecu Tatjana Katkić Stanić.

Kazna za počinioce u pravilu je od jedne do deset godina zatvora.

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„Zaista zabrinjava podatak da je prošle godine 35 počinilaca osuđeno na rad za opšte dobro, a više od 50 odsto počinilaca dobilo je kaznu od jedne do dvije godine, što je zaista alarmantno ako uzmemo u obzir krivična djela i posljedice kojima je dijete kasnije izloženo“, dodaje Katkić Stanić.

Ako primijetite sumnjivo ponašanje, najsigurnije je pozvati policiju, jer je bolje jednom posumnjati nego jednom zakasniti.

(RTL Danas)