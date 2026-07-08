Morsko stvorenje prestravilo kupače na poznatom ljetovalištu: Upućen hitan apel

Turisti koji ljetuju na crnogorskom primorju uznemirili su se nakon što je u blizini plaže Maljevik kod Sutomora primjećena velika meduza, a fotografija neobičnog morskog stvorenja izazvala je brojna pitanja na društvenim mrežama.

Prema objavi Instagram stranice "Podgorički vremeplov", najvjerovatnije je riječ o buretastoj meduzi (Rhizostoma pulmo), jednoj od najčešćih većih vrsta koje nastanjuju Jadran, čiji ubod uglavnom nije opasan po život, ali može izazvati neprijatne reakcije na koži.

Na pomenutoj Instagram stranici je objavljena fotografija meduze koju su, kako navode, poslali čitaoci nakon što su je uočili u blizini plaže Maljevik u Sutomoru.

Uz fotografiju su postavili pitanje koje zanima mnoge kupače:

- Koja je ovo vrsta meduze i koliko je opasna?

Prema navodima iz objave, na osnovu izgleda meduze pretpostavlja se da je riječ o buretastoj meduzi (Rhizostoma pulmo), jednoj od najčešćih većih meduza koje se mogu vidjeti u Jadranskom moru.

Kako se ističe, njen ubod u većini slučajeva nije životno ugrožavajući, ali može izazvati neprijatne simptome, među kojima su pečenje i bol na mjestu kontakta, crvenilo kože i svrab ili blaža alergijska reakcija.

U objavi se dodaje da osobe koje su osjetljive ili sklone alergijama mogu razviti izraženije simptome, zbog čega bi u tom slučaju trebalo potražiti medicinsku pomoć.

Autori objave posebno upozoravaju kupače da ne dodiruju meduze, čak ni kada su nasukane na obalu, jer njihove žarne ćelije mogu ostati aktivne i nakon uginuća.

Savjeti za kupače na Jadranu

Ne dirajte meduze, ni u vodi ni kada su izbačene na obalu.

Ako primjetite veću grupu meduza, izbjegavajte kupanje na tom mjestu.

U slučaju uboda, izađite iz vode i isperite mjesto kontakta morskom vodom (ne slatkom).

Ne trljajte kožu peskom ili peškirom jer to može pogoršati reakciju.

Ako se jave jači otok, otežano disanje, vrtoglavica ili izražena alergijska reakcija, odmah potražite medicinsku pomoć.

Djecu držite pod posebnim nadzorom i upozorite ih da ne prilaze meduzama, prenosi Espreso.