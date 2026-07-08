Tramp: Upozoravam Iran - večeras ćemo žestoko napasti

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da će američki napadi na Iran biti nastavljeni u srijedu.

„Sinoć smo ih žestoko pogodili nakon što su lansirali nekoliko dronova i jednu raketu na naše brodove u moreuzu, gdje su imali puno pravo da budu. Zato smo ih sinoć snažno gađali. Veoma, veoma žestoko. Daću im malo upozorenje. Večeras ćemo ih žestoko napasti“, rekao je Tramp medijima.

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On je rekao da smatra da se Teheran ponaša veoma loše i dodao da to čini već 47 godina.

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„To je činjenica. Videćemo kako će se sve završiti. Nisam zadovoljan njihovim ponašanjem“, naglasio je američki predsjednik, a prenosi Sputnjik.