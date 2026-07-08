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Napad tokom vožnje: Turistkinja tvrdi da je doživjela seksualno uznemiravanje u BiH

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 16:06

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Напад током вожње: Туристкиња тврди да је доживјела сексуално узнемиравање у БиХ
Foto: Instagram/itsalicechapman

Turistkinja i aktivistkinja Alisa Čapman (Alice Chapman) podijelila je neprijatno iskustvo koje je doživjela tokom boravka u Bosni i Hercegovini.

Prema njenim objavama na Instagramu, Čapman je tokom autostopiranja u okolini Mostara doživjela uznemirujuću situaciju kada ju je, kako tvrdi, muškarac koji joj je ponudio prevoz neprimjereno dodirivao.

Na snimcima koje je objavila moglo se vidjeti kako joj nepoznati muškarac nudi prevoz, nakon čega je, prema njenim riječima, pokušao da pređe granicu dopuštenog. Čapman je navela da mu je jasno rekla da to ne smije da radi, nakon čega je uspjela da napusti vozilo.

Istakla je da joj nije bilo lako da ovo objavi jer je prikazan njen ranjivi trenutak.

„Iskreno, više me bilo strah da ga objavim na internetu nego samog napada. Kada je video tako brzo uklonjen, imala sam osjećaj kao da mi je oduzet dio dostojanstva“, kazala je Čapman.

Objasnila je da je snimak podijelila kako bi ukazala na problem mizoginije i nasilja nad ženama.

„Imala sam čvrst dokaz onoga što se dogodilo, što je rijetkost u ovakvim situacijama. Željela sam da ljudi shvate da je nasilje muškaraca nad ženama stvarno“, poručila je.

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Čapman je dodala da ne negira rizike autostopiranja, ali smatra da se ovdje ne radi samo o tome, nego o ponašanju pojedinaca koji smatraju da imaju pravo na tuđa tijela.

„Ja sam žrtva i ništa nije objavljeno bez mog pristanka. Željela sam da podignem svijest o pravima žena i ohrabrim druge žene da nastave da žive svoje avanture“, navela je Čapman.

(Radio Sarajevo)

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Tagovi :

seksualno uznemiravanje

Mostar

influenskerka

Alisa Čapman

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