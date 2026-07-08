Nova šokantna saznanja o ubistvu mladića iz BiH u Zagrebu

Policija iz Zagreba tereti muškarca (36) da je znao i prećutao da je maloljetnik iz BiH u ovom gradu ubio državljanina (22) BiH, a sumnja se da su trebale biti ubijene još dvije osobe, što je pukom srećom izbjegnuto.

Postoji sumnja da su trebale biti ubijene još dvije osobe, što je pukom srećom izbjegnuto.

Podsjetimo, tijelo mladića (22), koji je ubijen, pronađeno je u ned‌jelju, 12. aprila, oko 23 sata na području Šestinskog trga u Zagrebu.

Iz Policijske uprave zagrebačke su danas, 8. jula 2026. godine, saopštili da su dovršili kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom, ali i maloljetnikom.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da postoji sumnja da je 36-godišnjak i više zasad nepoznatih osoba počinio krivično d‌jelo koje se odnosi na neprijavljivanje zločina.

"Navedeno je počinio, sumnja se, na način da je zajedno s tim osobama putem mobilne aplikacije za komunikaciju došao do saznanja da je maloljetni državljanin BiH 12. travnja 2026. godine na području Šestina ubio 22-godišnjeg državljanina BiH, a to nije prijavio policiji niti drugim nadležnim tijelima iako je znao da bi njegovom prijavom bilo omogućeno ili znatno olakšano otkrivanje samog kaznenog d‌jela i počinitelja", rekli su iz Policijske uprave zagrebačke.

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Policajci su do ovih saznanja došli temeljom kriminalističkog istraživanja zbog spomenutog ubistva.

"Sumnja se takođe da je osumnjičeni 36-godišnjak zajedno s više zasad nepoznatih osoba te maloljetnikom i 22-godišnjim državljaninom BiH koji je smrtno stradao u Šestinama putem mobilne aplikacije za komunikacije tokom ožujka i travnja 2026. dogovarao ubistvo drugih dviju osoba", naveli su iz Policijske uprave zagrebačke.

Sumnja se, naime, da su osumnjičeni, 8. i 9. aprila u večernjim satima, u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Zagrebu, čekali dvije osobe radi prethodno dogovorenog ubistva, ali do toga nije došlo jer se potencijalne žrtve nisu pojavile.

"Pretragom prostorija i automobila kojim se koristi osumnjičeni pronađena su dva mobilna telefona s porukama koje je osumnjičeni razmjenjivao s ostalim osobama dok je u stanu kojeg osumnjičeni koristi na području Maksimira pronađen novac za kojeg se sumnja da je pribavljen krivičnim d‌jelima", rekli su iz policije.

Radi se, kako su dodali, o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija prethodnih godina više puta postupala i krivično ga prijavljivala.

Po kriminalističkom istraživanju 36-godišnjak je, uz krivičnu prijavu, predat pritvorskom nadzorniku, dok će za maloljetnika koji je od ranije u istražnom zatvoru, krivična prijava biti podnesena redovnim putem.