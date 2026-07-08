Sarajka preko Vibera prevarila Dervenćanina za 400 KM

Kako saznajemo S.B. je, preko aplikacije ”Viber”, kontaktirala oštećenog sa lažnim imenom. Potom mu je ”složila” priču da ju je neko prevario za 400 maraka koristeći se brojem telefona i fotografijom oštećenog. U strahu da će zbog svega imati problema sa zakonom Dervenćanin joj je uplatio novac preko dva ”Iks bona” u iznosu od po 200 KM.

U PU Doboj navode da je S.B. osumnjičena da je počinila krivična djela iznuda i pranje novca.

”Za S.B. postoji osnov sumnje da je tokom marta 2025. godine, putem aplikacije za komunikaciju, lažno se predstavljajući od oštećenog lica sa područja grada Dervente iznudilo novčani iznos od 400 KM, koji je potom uplaćen na nalog u jednoj kladionici registrovan na ime osumnjičenog lica, čime je oštećenom pričinjena materijalna šteta u iznosu od 400 KM”, saopštila je PU Doboj.