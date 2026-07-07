Ko koči istragu? Porodica Bojana Koprene 12 godina traga za istinom

Navršilo se 12 godina od misterioznog nestanka Bojana Koprene (1988) iz Banjaluke, a porodica i dalje nema nikakve informacije o njegovoj sudbini i ne gubi nadu da će se istina kad tad otkriti!

Bojanova sestra Sanja Koprena za ATV kaže da se nada da je njen brat živ, jer tokom 12-godišnje potrage nije pronađen nijedan dokaz koji bi je uvjerio u suprotno.

”Ja se iskreno nadam da je moj brat živ... Ali, ne daj Bože i da je ono najgore, želim da se sazna istina. I dalje tvrdim da neko mora znati nešto, a ja od potrage za istinom nikada neću odustati”, rekla je Koprena.

Nakon nestanka pronađen zapaljeni automobil

Bojan Koprena nestao je 7. jula 2014. godine, u večernjim časovima. Posljednji put je viđen u ”Krči kod Roze”, u kojoj je radio, u Kolima kod Banjaluke. Prema izjavama svjedoka u kafanu je došao sam i u njoj kratko zadržao. Za to vrijeme razgovarao je sa vlasnikom kafane i dvije žene, a potom se odvezao automobilom ”opel vektra”. Od tada mu se izgubio svaki trag. Nakon prijave nestanka, pokrenuta je opsežna potraga i 9. jula njegov automobil je pronađen zapaljen u zaseoku Udovčići. Već tada se sumnjalo da je Koprena ubijen, ali su zvanične sumnje policije javnosti saopštene tek u septembru 2014. godine.

Porodica sumnja da tužilac ”koči” istragu, tražiće zamjenu

Njegova sestra Sanja za ATV kaže da je u policiji i tužilaštvu uvjeravaju da se na slučaju aktivno radi, ali nije zadovoljna radom postupajućeg tužioca.

”Porodica će tražiti da se predmet dodijeli nekom drugom tužiocu, jer imam utisak da postupajući tužilac ”koči” istragu. Moji roditelji su i ranije htjeli da je zamijene, ali sam ih odgovarala smatrajući da najbolje poznaje predmet, jer na njemu radi od starta. Međutim, u posljednje vrijeme ne želi više ni da me primi, ni da razgovara sa mnom. Samo mi kratko, preko telefona, saopšti da `nema ništa novo da mi kaže`”, priča Sanja.

Samo jedna osoba nije bila na poligrafu

Ona tvrdi da je dobro upoznata sa svime što je u istrazi rađeno, ali su joj neke stvari ostale nejasne.

”Nije mi jasno zašto samo vlasnik ”Krče kod Roze” nije bio na poligrafu, a poligrafski su ispitani svi drugi koji su te noći bili u kafani. On jeste dao iskaz, ali nije poligrafiski testiran i sumnjam da bi mogao imati neke informacije. To je malo mjesto i nemoguće je da niko ništa ne zna”, kaže Sanja Koprena.

Punih 12 godina sestru muči to što joj je Bojan prije nestanka u više navrata govorio da joj mora reći ”nešto važno”, ali to nikada nije učinio.

Bojan Koprena

”Svaki put bi se nešto ispriječilo... Slično je rekao i drugim ljudima, koji se međusobno ne poznaju, ali ne znam o čemu se radilo”, kaže Sanja.

U jami pronađena ljudska kost

Slučaj Bojana Koprene važi za jedan od najpoznatijih neriješenih slučajeva u Republici Srpskoj. Na predmetu je radilo na stotine policajaca, koji su u više navrata u potrazi za tijelom ili tragovima pretraživali Manjaču. Sistemom ”češljanja” pređeno je više od 10 kvadratnih kilometara terena, između sela Kola i Bukvalek, ali nikakvi dokazi nisu otkriveni. U ”češljanju” terena učestvovali su mještani, lovci, polaznici policijskih škola. U nekoliko navrata speleolozi su pretraživali jame, ali bez uspjeha.

Do određenog pomaka u istrazi se došlo u julu 2018. godine. Tada je u jami na Manjači pronađeno više kostiju, među kojima je navodno i koščica ljudskog stopala za koje se sumnjalo da pripada nestalom Kopreni, što iz tužilaštva zvanično nikada nije potvrđeno.

Hapšenje braće i obustava istrage

Zbog sumnje da su ubili Koprenu policija je u junu 2019. godine uhapsila braću Boška i Bogdana Diljevića iz Kola. Kao motiv se navodilo to da su ga Diljevići navodno zatekli u krađi ovaca. Međutim, Diljevići su već sutradan pušteni na slobodu i tužilaštvo je 10. juna 2019. godine protiv njih obustavilo istragu. U naredbi o obustavi istrage tužilaštvo navodi da se izvještaj MUP-a bazirao isključivo na iskazu svjedoka, za koji se ispostavilo da je lažan. Nakon izlaska na slobodu Diljevići su se u medijima žalili da su u policiji pretučeni. Tužilaštvo je protiv policijskih službenika pokrenulo istragu zbog sumnje da su im iznuđivali iskaz, ali ni ta istraga nije rezultirala podizanjem optužnice.