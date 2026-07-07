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Tragedija kod Imotskog: Dijete se utopilo u bazenu ispred kuće

07.07.2026 16:23

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полиција Хрватска
Foto: MUP Hrvatske

Maloljetno dijete utopilo se sinoć u bazenu ispred porodične kuće na imotskom području, saopštila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Policija je dojavu o nesreći zaprimila oko 20:30 sati, nakon čega je na mjesto događaja odmah upućen tim Hitne medicinske pomoći.

Uprkos pokušajima pružanja pomoći, dijete je preminulo.

O događaju je obaviješteno Županijsko državno tužilaštvo u Splitu, a na mjestu nesreće biće proveden uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog slučaja.

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utapanje

Dijete

Imotski

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