Tragedija kod Imotskog: Dijete se utopilo u bazenu ispred kuće

Maloljetno dijete utopilo se sinoć u bazenu ispred porodične kuće na imotskom području, saopštila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Policija je dojavu o nesreći zaprimila oko 20:30 sati, nakon čega je na mjesto događaja odmah upućen tim Hitne medicinske pomoći.

Uprkos pokušajima pružanja pomoći, dijete je preminulo.

O događaju je obaviješteno Županijsko državno tužilaštvo u Splitu, a na mjestu nesreće biće proveden uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog slučaja.