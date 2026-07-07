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Siner u polufinalu Vimbldona – čeka Đokovića ili Ože-Alijasima

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 16:56

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Превод на српски: **Јаник Синер из Италије слави побједу против Јана-Ленарда Штруфа из Њемачке у четвртфиналу мушке конкуренције на Вимблдонском тениском првенству у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.**
Foto: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Prvi teniser svijeta Janik Siner plasirao se u polufinale Vimbldona, poslije pobjede nad Janom-Lenardom Štrufom rezultatom 3:0 u setovima – 7:5, 7:6(4), 6:3, poslije dva časa i 37 minuta igre.

Iako konačan rezultat djeluje ubjedljivo, Štruf je pružio veoma dobar otpor, naročito u prva dva seta, u kojima je dugo uspijevao da parira favorizovanom Italijanu.

Nijemac je odlično otvorio meč i u prvom setu igrao ravnopravno sa Sinerom, koji nije uspijevao da pronađe prepoznatljiv ritam.

Ipak, u samoj završnici seta Štruf je napravio nekoliko grešaka koje je prvi reket sveta znao da kazni.

Siner je stigao do brejka pri rezultatu 5:5 i potom osvojio prvi set sa 7:5, uprkos tome što nije prikazao svoju najbolju igru.

Drugi set donio je mnogo više uzbuđenja. Siner je odmah na startu napravio brejk i činilo se da će lako prelomiti meč, ali je Štruf ekspresno uzvratio ribrejkom i vratio rezultatsku neizvjesnost.

Do kraja seta nije bilo novih oduzimanja servisa, pa je odluka pala u taj-brejku. Tamo je Siner podigao nivo igre, bio sigurniji na servisu i u ključnim momentima – rezultatom 7:4 osvojio i drugi set.

Treći, ispostaviće se i posljednji set, bio je potpuno izjednačen sve do sedmog gema. Obojica tenisera sigurno su čuvala servis, a onda je Siner u osmom gemu dočekao svoju priliku i napravio odlučujući brejk. Već u narednom gemu nije dozvolio nikakvu dramu, rutinski je odservirao za pobedu i sa 6:3 završio posao.

Siner u polufinalu čeka boljeg iz duela Novak Đoković – Feliks Ože-Alijasim, prenosi B92

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Janik Siner

Novak Đoković

Feliks Ože-Alijasim

Vimbldon 2026

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