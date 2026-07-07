Dodik: Mali Zejtinlik sveto mjesto Republike Srpske

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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je srpsko vojničko groblje Novi Zejtinlik na Sokocu sveto mjesto Republike Srpske, gd‌je počivaju heroji koji su dali život za slobodu srpskog naroda.

"Sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem obišao sam radove na rekonstrukciji pristupnog puta groblju. Naša dužnost je da ovo mjesto sačuvamo dostojanstvenim i urednim, kao trajni znak poštovanja prema onima koji su svojom žrtvom stvorili Republiku Srpsku", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks". Mali Zejtinlik je sveto mjesto Republike Srpske, gdje počivaju heroji koji su dali život za slobodu našeg naroda.

Sa @minic_savo obišao sam radove na rekonstrukciji pristupnog puta groblju. Naša dužnost je da ovo mjesto sačuvamo dostojanstvenim i urednim, kao trajni znak poštovanja… pic.twitter.com/QfXIuu7wRY — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 7, 2026

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