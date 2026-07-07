Logo

Dodik: Mali Zejtinlik sveto mjesto Republike Srpske

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 17:25

Komentari:

0
Предсједник СНСД-а, Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je srpsko vojničko groblje Novi Zejtinlik na Sokocu sveto mjesto Republike Srpske, gd‌je počivaju heroji koji su dali život za slobodu srpskog naroda.

"Sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem obišao sam radove na rekonstrukciji pristupnog puta groblju. Naša dužnost je da ovo mjesto sačuvamo dostojanstvenim i urednim, kao trajni znak poštovanja prema onima koji su svojom žrtvom stvorili Republiku Srpsku", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Mali Zejtinlik

Republika Srpska

poginuli

Sokolac

Komentari (0)

Više iz rubrike

Зграда Хага, Холандија

Republika Srpska

Odbijen zahtjev za prijevremeno puštanje generala Radislava Krstića

1 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на Сокоцу

Republika Srpska

Dodik: Snaga Srpske počiva na žrtvi koju Srbi pamte

4 h

0
Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске

Republika Srpska

Stevandić: Veto srpskog člana Predsjedništva BiH - crvena linija

5 h

0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović u Skupštini: Gospodine Vukanoviću, smanjite gas

6 h

2

  • Najnovije

18

48

Sakić: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je pitanje spoljne politike, Ustavni sud nema veze s tim

18

36

Norvešku pokosio virus, u teškom su problemu

18

28

Zeljković pred Levski: Vjerujem u Borac, ekipa koja ima kvalitet i karakter

18

24

Savo Minić: Milorad Dodik će 9. januara govoriti kao predsjednik Vlade Srpske

18

23

Borac - Levski: Kladionice dale prednost bugarskoj ekipi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima