Zeljković pred Levski: Vjerujem u Borac, ekipa koja ima kvalitet i karakter

Večeras će snage na Gradskom stadionu odmjeriti fudbaleri Borca i Levskog u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a o čemu je govorio za ATV potpredsjednik Kluba, Bogoljub Zeljković.

„Danas se cijeli dan priča o ovoj utakmici i unazad nekoliko dana smo zvanično proslavili i stoti rođendan našeg Kluba i sve je usmjereno na večerašnji spektakl. Mi smo u sezonu ušli sa najvećim mogućim ambicijama i te ambicije imamo unazad nekoliko godina. Složićemo se sa dijelom javnosti da kada smo izvukli Levski nismo imali te neke, hajde da kažemo, sportske sreće. Sigurno da ostale ekipe koje su bile po imenu, da kažemo po kvalitetu ispod Levskog i dobili smo najjaču ekipu iz te grupe“, kazao je potpredsjednik FK Borca, Bogoljub Zeljković.

Nakon što je urađena analiza i priprema te nakon što je sačuvana šampionska ekipa, koja je osvojila titulu, Zeljković nije krio optimizam pred duel Borca i Levskog jer kako kaže vjeruje u sportski sektor, trenera i svakog od igrača.

„Znam da imaju kvalitet i znam da imaju karakter i ako večeras uđemo u utakmicu kako treba i budemo maksimalno fokusirani na igru, ja sam siguran da ćemo da ostvarimo pozitivan ishod večeras. Večeras je prvo poluvrijeme, za sedam dana imao revanš i zaista sam optimističan i nadam se da će naš Borac odlično da prođe ovo prvo kolo kvalifikacija i da se naravno kvalifikuje u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona“, poručuje Zeljković.

Kontinuitet rezultata FK Borca u posljednjih šest godina gdje se konstantno izlazi na evropsku scenu, a što nije bio slučaj u prošlosti jer ulaskom u Klub prije nekih desetak godina, podsjeća Zeljković, kao i stanje u kom je zatečen te da je Borac jedne godine igrao prvu ligu Republike Srpske te se vraćao u premijer ligu te bi opet ispadali, cilj je bio jasan, da se napravi evropski Borac.

„Kontinuitet od šest godina kao i napravljen uspjeh prije dvije godine, da se kvalifikujemo u grupnu fazu lige konferencije, pokazuje da smo na dobrom putu. Ja kao potpredsjednik Kluba mogu da budem zadovoljan sa rezultatima i određenim stvarima, koje smo radili u klubu i s druge strane moram biti objektivan, mislim da kao klub još možemo da rastemo i za to je potrebno vrijeme, ali mi je drago da iz godine u godinu idemo uzlaznom putanjom i sve smo spremniji“, kazao je Zeljković.

Kada je riječ o timu, prelazni rok je u toku, došla su nova imena, sportski sektor aktivno radi, prati se tržište te se u kontinuitetu traže nova lica, a kako je Zeljković potvrdio, postoje određeni igrači koji bi se mogli naći u timu.

Zeljković se zahvalio i podršci Vlade Republike Srpske kao i predsjednika Milorada Dodika, koji je prepoznao potrebe Kluba i podržao ih.

"Uradili smo nadstrešnicu, prilaz istočnoj tribini, mokre čvorove. U zadnjih pet godina uložena su značajna sredstva u Klub, reflektori, hibridni savremeni teren, atletska staza za atletičare, niz drugih stvari. Ono što ćemo nastojati je rješavanje pitanja Gradskog stadiona koji je u vlasništvu Grada Banjaluke te želimo definisati te odnose jer FK Borac i Grad nemaju potpisan ugovor o samom korištenju stadiona. Mi godišnje potrošimo nekih 500.000 KM na održavanje dok imate SC Borik, koji koriste košarkaši, rukometaši i razni sportisti i nemaju naknadu i ne plaćaju to jer mi tražimo od Grada da se napravi taj ugovor i to pokušavamo zadnjih 10 godina. Mi smo skoro izgubili 7-8 mjeseci na političke nesuglasice za realizaciju nadstrešnice na stadionu dok samo dobili saglasnost od Grada", rekao je Zeljković.

On je izrazio nadu da će na sve uspjehe Borca i čestitke gradonačelnika zaista imati priliku u budućnosti vidjeti da prvi čovjek Grada radi za dobrobit Kluba.