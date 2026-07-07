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Veliki problem na Vimbldonu: Novaka Đokovića muči povreda, zatražio pomoć!

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 19:25

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Новак Ђоковић у четвртфиналу Вимблдону
Foto: Tanjug / AP / Maja Smiejkowska

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima u četvrtfinalu Vimbldona.

Nakon devet odigranih gemova nije bilo brejka, ali ono što zabrinjava jeste zdravstveno stanje Đokovića.

Novak se požalio u bol u lijevoj nozi, a na pauzi između gemova mu se ukazuje pomoć.

Podsjećamo, pobjednik ovog meča će igrati protiv Janika Sinera.

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Novak Đoković

povreda

Vimbldon

tenis

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