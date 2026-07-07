Veliki problem na Vimbldonu: Novaka Đokovića muči povreda, zatražio pomoć!

Autor:ATV redakcija
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Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima u četvrtfinalu Vimbldona.
Nakon devet odigranih gemova nije bilo brejka, ali ono što zabrinjava jeste zdravstveno stanje Đokovića.
Novak se požalio u bol u lijevoj nozi, a na pauzi između gemova mu se ukazuje pomoć.
Novak Djokovic is receiving a medical time out during his match against Felix Auger Aliassime at Wimbledon. — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 7, 2026
Looks like it could be an ankle issue.
Hopefully everything’s alright. ❤️🩹 pic.twitter.com/Ppt6rVbJ8K
Podsjećamo, pobjednik ovog meča će igrati protiv Janika Sinera.
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