Veliki problem na Vimbldonu: Novaka Đokovića muči povreda, zatražio pomoć!

Nakon devet odigranih gemova nije bilo brejka, ali ono što zabrinjava jeste zdravstveno stanje Đokovića.

Novak se požalio u bol u lijevoj nozi, a na pauzi između gemova mu se ukazuje pomoć.

Novak Djokovic is receiving a medical time out during his match against Felix Auger Aliassime at Wimbledon.



Looks like it could be an ankle issue.



Hopefully everything’s alright. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/Ppt6rVbJ8K — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 7, 2026

Podsjećamo, pobjednik ovog meča će igrati protiv Janika Sinera.