"Otvaram raspravu, zatvaram je, ko je za, svi, niko protiv": Apsolutna većina u SO Višegrad

40 tačaka dnevnog reda, jedna pauza, ostavka, oproštaji, zagrljaji i sve u sat vremena. Ili ipak ne.

„Ne bih se složio sa Vama nije za sat nego za nekih 45 minuta“, rekao je načelnik Višegrada Mladen Đurević.

Otvaram raspravu, zatvaram je, ko je za, svi, niko protiv. To su riječi koje neprestano ponavlja predsjednik Skupštine u Višegradu.

Mnogi se u Višegradu šale pa kaži da trajanje Skupštine zavisi isključivo od brzine čitanja predsjednika parlamenta.

21 od 21 to je skupštinska većina u Višegradu. Svi glasaju za, problem je što se malo ko javlja za riječ. Kartica ZA je stalno u ruci ona PROTIV je samo lepeza.

Iako bi mnogi rekli da je Višegrad Sjeverna Koreja, odbornici sa iskustvom ovo nazivaju slogom i jedinstvom.

„Lijepo jer videti jedinstvo. Jedinstvo je prije svega zasluga našeg načelnika Mladena Ćurevića koji nas okupu prije same skupštine gdje se mi jedinstveno dogovorimo šta je cilj te skupštine“, rekla je odbornik SNSD-a Snežana Đurović.

„Skupštinska većina u Višegradu nema nikakvih problema zato što u Višegradu nema opozicije. Svi smo jedan tim“, rekao je odbornik DEMOS-a, Mirko Majstorović.

Sve se mi lako dogovorimo prije zasijedanja kaže načelnik za ATV i ne krije oduševljenje apsolutnom vlašću.

„Višegrad pokazuje kako jedinstvo može biti korisno za sve nas koji živimo ovdje na ovim prostorima. Da li bi valjala i neka kritik? Svakako mi smo uvijek raspoloženi i primamo kritike. Kritika je bilo mnogo i mislim da baš zbog tih kritika i nekog nejedinstva u ranijem periodu možda prije 5 godina se desilo da danas imamo jedinstvenu većinu“, rekao je Đorđević.

Nekad je u ovom parlamentu slika bila potpuno drugačija, oštra rasprava, galama, previranja, dvodnevna zasijedanja pa mnogi kažu da im dobro dođe ovo primirje. Iako samo dižu ZA ponekada progovore odbornici u Višegradu imaju mjesečno naknadu oko 500 maraka.