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Iznenada preminuo bh. privrednik Stanko Šimović

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 11:06

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Станко Шимовић
Foto: Borak.tv

Bosnu i Hercegovinu je pogodila vijest o iznenadnoj smrti Stanka Šimovića, poznatog hercegovačkog privrednika iz Čapljine, vlasnika i direktora firme BARE KOMERS d.o.o. Čitluk.

Šimović je preminuo iznenada 5. jula 2026. godine, u 65. godini života.

Iza sebe je ostavio porodicu, prijatelje, saradnike i brojne poznanike koji će ga pamtiti kao uspješnog privrednika i čovjeka predanog poslu, porodici i sredini u kojoj je živio i djelovao.

Жељка Цвијановић

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Posljednji ispraćaj i sahrana biće obavljeni u utorak, 7. jula 2026. godine, u 17 sati na mjesnom katoličkom groblju Svetog Leopolda Mandića u Grabovinama.

Porodica će primati izraze sućuti u kapeli jedan sat prije ispraćaja, prenosi "Fokus".

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Stanko Šimović

In memoriam

Čitluk

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