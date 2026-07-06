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Alarmantno u Drvaru: Požar prijeti da ugrozi 20 kuća, zatražena pomoć helikoptera

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ATV redakcija
06.07.2026 09:53

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Пожар у Дрвару.
Foto: Opština Drvar

Na području drvarskog sela Kamenica već treći dan bukti požar koji ozbiljno prijeti da ugrozi oko 20 kućanstava smještenih u neposrednoj blizini požarišta.

Pripadnici Vatrogasne jedinice Civilne zaštite Opštine Drvar, u koordinaciji i saradnji s radnicima Šumarije Drvar, nalaze se na terenu i ulažu nadljudske napore kako bi lokalizirali vatrenu stihiju i obranili stambene objekte.

Kako javljaju drvarski vatrogasci, najveći problem s kojim se suočavaju na terenu je činjenica da požar guta nisko raslinje na izuzetno nepristupačnom i miniranom terenu.

Ističu kako je zbog direktne opasnosti po živote vatrogasaca i šumara gašenje vatre sa zemlje na samom žarištu praktički nemoguće.

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Opština Drvar uputila je zahtjev Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (OS BiH) za angažovanje helikoptera, ali iz opštinske su uprave naveli kako je njihov zahtjev odbijen. Pojasnili su da se vazdušne snage, prema sigurnosnim protokolima, ne mogu upuštati u operacije iznad minskih polja.

S obzirom na to da se vatra, potpomognuta nepovoljnim vremenskim uslovima i suvom vegetacijom, širi iz sata u sat, sve raspoložive snage Civilne zaštite i Šumarije fokusirane su na izradu odbrambenih pojaseva oko naseljenog dijela sela kako bi se spriječio prodor vatre do kuća.

Iz Opštine Drvar apelirali su na mještane sela Kamenica na oprez i smirenost te ih pozvali da striktno prate upute mjerodavnih službi na terenu, prenosi Radio Sarajevo.

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Drvar

požar

gašenje požara

Bosna i Hercegovina

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