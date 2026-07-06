Masovna tuča u BiH, više povrijeđenih

U tuzlanskom naselju Slatina 1. jula došlo je do fizičkog sukoba više osoba, u kojem je pet učesnika povrijeđeno, dok je policiji predat i pištolj koji se dovodi u vezu s događajem.

Policiji je oko 17:50 sati prijavljeno da se u Ulici Kraljice Katarine više osoba međusobno tuče, te da jedna od njih ima pištolj. Na teren su upućene patrole Policijske stanice Centar, koje su potvrdile navode iz prijave i na mjestu događaja zatekle šest osoba, tri iz Tuzle i tri iz Brčkog.

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Jedna osoba iz Tuzle uhapšena je zbog narušavanja javnog reda i mira, jer je, prema navodima policije, fizički napadala dvije osobe i nije postupila po naredbama policijskih službenika. Protiv nje će biti pokrenut prekršajni postupak.

U sukobu je povrijeđeno pet osoba. Medicinska pomoć ukazana im je u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla i Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Kod jedne osobe konstatovane su teške tjelesne povrede na Odjeljenju ortopedije, nakon čega je puštena na kućno liječenje. Ostali učesnici zadobili su lakše povrede ili se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda.

Policija je na mjestu događaja pronašla i pištolj, koji je, prema navodima iz prijave, bio povezan s jednim od učesnika sukoba. Oružje je predato policijskim službenicima.

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O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Istražioci Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla obavili su uviđaj i nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja.

Nakon dokumentovanja predmeta, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biće dostavljen odgovarajući izvještaj zbog sumnje na krivično djelo teška tjelesna povreda, dok policija nastavlja postupati i u dijelu koji se odnosi na prekršaje učesnika događaja, prenosi "RTV Slon".