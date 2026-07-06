Gasili grijanje i jeli iz posuda: Svi im se smijali, a sada su milioneri

Svake zime Alan i Kejti Donegan izbjegavali su da uključe grijanje u svom domu na jugu Engleske, spremni na sve kako bi ostvarili svoj najluđi san. Danas, oni uživaju u ranoj penziji o kojoj većina ljudi može samo da sanja.

"Umjesto grijanja, oblačili smo više slojeva odjeće i koristili termofore. Pretvorili smo to u neku vrstu igre“, kaže Alan za BBC, objašnjavajući da ih mnogi jesu smatrali "ekstremnima“ pa čak i "ludima“, ali da su oni zapravo tim odricanjem kupovali svoju apsolutnu slobodu.

Ovu nevjerovatnu prevremenu penziju Doneganovi su ostvarili kada je Alan imao samo 40, a Kejti 35 godina, zahvaljujući enormnoj ušteđevini od čak milion funti.

Štednja na svakom koraku: Kako su uštedjeli 40.000 funti na ručku?

Ovaj bračni par nikada nije naručivao gotovu hranu niti jeo po restoranima, već su na posao redovno nosili pripremljene obroke od kuće:

Samo na navici nošenja ručka, za deset godina bili su u plusu nevjerovatnih 40.000 funti.

Mobilne telefone su punili isključivo van kuće – na poslu ili u kafićima.

Sakupljali su odbačene kupone iz supermarketa da bi umanjili račune.

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Alan je radio kao pejzažni baštovan prije nego što je pokrenuo posao edukacije, dok je Kejti bila procjenitelj rizika u jednoj finansijskoj kompaniji. Dobre plate i ekstremne navike omogućile su im da investiraju gotovo svaku raspoloživu funtu i prestanu da rade zauvijek kada je račun dostigao magični milion.

Šta je to FIRE pokret?

Doneganovi su dio sve brojnije globalne zajednice poznate pod nazivom FIRE (Financial Independence, Retire Early), odnosno "finansijska nezavisnost i rano penzionisanje“. Ovaj koncept je prerastao u globalni fenomen, a njihova glavna zajednica na društvenoj mreži Redit broji skoro milion članova. Osnovna ideja je jednostavna – živjeti izrazito siromašno i štedljivo tokom radnog vijeka kako bi se kapital što prije nakupio za pasivni život.

Ipak, zbog skoka troškova života, rasta cijena nekretnina i globalne inflacije, za većinu običnih radnika ovo je i dalje nedostižan san, a statistički podaci pokazuju da će ljudi u budućnosti raditi sve duže.

Profesorka se penzionisala u 44. godini i pobjegla na Bali

Da ovaj sistem ipak radi, dokazuje i primjer 49-godišnje Ejmi Minkli, američke profesorke u srednjoj školi koja je u penziju otišla sa 44 godine. Da bi to ostvarila, godinama je radila u međunarodnim privatnim školama u Japanu, Singapuru, Indiji i Tajlandu, gdje je zarađivala mnogo više, a trošila znatno manje nego u rodnom Teksasu.

"Rjetko sam kupovala skupu odjeću, elektronske uređaje koristila sam dok se potpuno ne raspadnu, a dijeljenje stana sa cimerima u Singapuru i Indiji omogućilo mi je dodatne uštede. Automobil mi uopšte nije bio potreban“, kaže Minkli. Ona danas živi na Baliju, gdje njen penzioni prihod ima znatno veću kupovnu moć nego što bi imao u Americi, prenosi Kurir.