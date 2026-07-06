Tužilaštvu u Trebinju prijavljen osumnjičeni za ratne zločine u logoru Čelebići

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv terorizma, ekstremizma i istrage ratnih zločina Policijske uprave Trebinje podnijeli su danas Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju izvještaj protiv osobe inicijala B.F. zbog sumnje da je počinila ratne zločine nad civilnim stanovništvom i ratnim zarobljenicima.

Kako je potvrđeno za ATV, izvještaj se odnosi na krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

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Prema navodima iz izvještaja, postoji osnov sumnje da je osumnjičeni tokom 1992. godine, kao pripadnik Armije BiH i stražar u logoru Čelebići kod Konjica, kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava, učestvovao u mučenju, nečovječnom postupanju te nanošenju teških tjelesnih i duševnih patnji civilima i ratnim zarobljenicima srpske nacionalnosti koji su bili zatvoreni u ovom logoru.

O daljim aktivnostima u ovom predmetu odlučivaće Okružno javno tužilaštvo u Trebinju